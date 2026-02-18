Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 3:2. Лехконен забил победный гол, Линделль набрал 0+2
Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады.
Финляндия одержала победу в игре со Швейцарией (3:2 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира.
Решающий гол забил Арттури Лехконен.
2 очка в составе победителей набрал защитник Эса Линделль (0+2).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
В это было просто невозможно поверить, как игроки, просто творящие чудеса на площадках за свои клубы, вдруг становились невнятной массой, неспособной толком и в зону то войти даже в большинстве, как только их собирали под знамена сборной.
В России это традиционно списывалось на отсутствие мотивации или слабость тренерского штаба, но это скорее общая черта хоккея сборных.
Практически все супер-сборные, что на Олимпиаде, что год назад на турнире четырех, не показали того чудесного хоккея, который стоило бы ожидать от такого набора звезд.
Та же сборная Финляндии сейчас: в ней каждый первый игрок выдающийся, а каждый второй чуть не легенда истории хоккея (без иронии). А они влетают без шансов неказистой по составу Словакии и еле-еле проходят Швейцарию, в которой узнаваемых лиц и фамилий - единицы. Но при этом выносят непомерно звездную Швецию, которую тоже шатает из стороны в сторону довольно знатно.
Скорее всего, всё это издержки скоротечного турнира и ограниченного времени на подготовку. Ну или перенасыщенность звездами может быть тоже негативным фактором сама по себе...