Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 3:2. Лехконен забил победный гол, Линделль набрал 0+2

Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады.

Финляндия одержала победу в игре со Швейцарией (3:2 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Решающий гол забил Арттури Лехконен .

2 очка в составе победителей набрал защитник Эса Линделль (0+2).