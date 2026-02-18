  • Спортс
  • Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 3:2. Лехконен забил победный гол, Линделль набрал 0+2
31

Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 3:2. Лехконен забил победный гол, Линделль набрал 0+2

Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады.

Финляндия одержала победу в игре со Швейцарией (3:2 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Решающий гол забил Арттури Лехконен.

2 очка в составе победителей набрал защитник Эса Линделль (0+2).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Команда которая ведя 2-0 в третьем периоде в большинстве не делает не одного броска,не должна быть в полуфинале.
Ответ космоссила
Команда которая ведя 2-0 в третьем периоде в большинстве не делает не одного броска,не должна быть в полуфинале.
Это чушь полная, большинство не получилось просто. В 1й половине 3го периода Швейцария 9 бросков нанесла, а хваленые финны, которым надо было отыгрываться 1. И моменты были 3ю забить, не повезло. В конце возможно сил просто не хватило, вчера играли с Италией.
А ведь Швейцария реально могла пойти дальше. Обидное поражение.
Обидно швейцарцам, должно быть. До шайбы Ахо в третьем периоде доминировали, могли и больше счет сделать, но увы...
Ответ Hola Hola
Обидно швейцарцам, должно быть. До шайбы Ахо в третьем периоде доминировали, могли и больше счет сделать, но увы...
В каком месте они доминировали 23 броска за игру ) доминировали тоже мне сказал, весь третий период фины доминировали справедливо забрали матч !
Ответ Treize Avakado
В каком месте они доминировали 23 броска за игру ) доминировали тоже мне сказал, весь третий период фины доминировали справедливо забрали матч !
Я сказал про третий период. До этого не смотрел игру. В третьем финны вообще беспомощно выглядели, пока Ахо не забил. Мы, видимо, разные матчи смотрели.
Все справедливо. Трусливый хоккей всегда должен проигрывать !
Фины сегодня как и Чехи, тоже в шестером забили😁
Ответ Stenort
Фины сегодня как и Чехи, тоже в шестером забили😁
Но есть нюанс)
Ответ Railway is my way
Но есть нюанс)
Где были тренера Финляндии??? Забыли вратаря выпустить к 6 полевым игрокам, не то что у Чехии) На празднование гола - Чехи даже 7 полевого отправили))
Ну и поделом сырам ибо надо играть, а не только тупо сушить игру.
Финляндия может играть черт знает во что 50 минут, но сделает результат когда надо. Хотя хоккей Суоми сегодня был отвратительный и Швейцария заслужила пройти не меньше, Может быть, силенок не хватило немного
Ответ Гранитный камушек в груди
Финляндия может играть черт знает во что 50 минут, но сделает результат когда надо. Хотя хоккей Суоми сегодня был отвратительный и Швейцария заслужила пройти не меньше, Может быть, силенок не хватило немного
Не хватило глубины состава. Фины все-таки по мастерству сильнее... но победа Швейцарии была близко...
Ответ Stenort
Не хватило глубины состава. Фины все-таки по мастерству сильнее... но победа Швейцарии была близко...
В каком месте фины по мастерству сильнее ? Команды примерно равны,звезды есть в обоих командах,а с европы швейцарские ребята посильнее будут финских
Все по делу, сыры со своим г###охоккеем едут домой, а то решили при 0-2 в обороне отсидеться) это еще мешок Сарос им первую шайбу подарил на блюдечке. Пусть дальше на унылом чм феерят. А у финнов тренер конечно физрук тот еще
Интересно получается. Вот супер-пупер Канада играет с Чехией и с огромным трудом проходит её в овертайме. Это при том, что местные спортсовские комментаторы убеждали с пеной у рта, что Макдак с друзьями чехов и не заметят. Мол, кому там играть, пол команды хрен знает откуда. А смотришь- бац, и старый пердун Рома Червенка, который в НХЛ и не играл, набирает 1+1. Да и вообще чехи хорошо смотрелись. Та же тема Финляндия - Швейцария. У сырных 15 игроков из местного чемпа, и финики с НХЛовцами не выглядели на их фоне пришельцами из космоса. Прошли, но с каким трудом. Чудно как-то...
Ответ Бамбарбиякиргуда
Интересно получается. Вот супер-пупер Канада играет с Чехией и с огромным трудом проходит её в овертайме. Это при том, что местные спортсовские комментаторы убеждали с пеной у рта, что Макдак с друзьями чехов и не заметят. Мол, кому там играть, пол команды хрен знает откуда. А смотришь- бац, и старый пердун Рома Червенка, который в НХЛ и не играл, набирает 1+1. Да и вообще чехи хорошо смотрелись. Та же тема Финляндия - Швейцария. У сырных 15 игроков из местного чемпа, и финики с НХЛовцами не выглядели на их фоне пришельцами из космоса. Прошли, но с каким трудом. Чудно как-то...
Дело в том, что класс команды - не есть сумма класса ее игроков! Вспомнмте, сколько раз российские болельщики оставались полностью разочарованны очередным провалом нашей очередной НХЛовской дрим-тим!
В это было просто невозможно поверить, как игроки, просто творящие чудеса на площадках за свои клубы, вдруг становились невнятной массой, неспособной толком и в зону то войти даже в большинстве, как только их собирали под знамена сборной.
В России это традиционно списывалось на отсутствие мотивации или слабость тренерского штаба, но это скорее общая черта хоккея сборных.
Практически все супер-сборные, что на Олимпиаде, что год назад на турнире четырех, не показали того чудесного хоккея, который стоило бы ожидать от такого набора звезд.
Та же сборная Финляндии сейчас: в ней каждый первый игрок выдающийся, а каждый второй чуть не легенда истории хоккея (без иронии). А они влетают без шансов неказистой по составу Словакии и еле-еле проходят Швейцарию, в которой узнаваемых лиц и фамилий - единицы. Но при этом выносят непомерно звездную Швецию, которую тоже шатает из стороны в сторону довольно знатно.
Скорее всего, всё это издержки скоротечного турнира и ограниченного времени на подготовку. Ну или перенасыщенность звездами может быть тоже негативным фактором сама по себе...
Ответ Manchot
Дело в том, что класс команды - не есть сумма класса ее игроков! Вспомнмте, сколько раз российские болельщики оставались полностью разочарованны очередным провалом нашей очередной НХЛовской дрим-тим! В это было просто невозможно поверить, как игроки, просто творящие чудеса на площадках за свои клубы, вдруг становились невнятной массой, неспособной толком и в зону то войти даже в большинстве, как только их собирали под знамена сборной. В России это традиционно списывалось на отсутствие мотивации или слабость тренерского штаба, но это скорее общая черта хоккея сборных. Практически все супер-сборные, что на Олимпиаде, что год назад на турнире четырех, не показали того чудесного хоккея, который стоило бы ожидать от такого набора звезд. Та же сборная Финляндии сейчас: в ней каждый первый игрок выдающийся, а каждый второй чуть не легенда истории хоккея (без иронии). А они влетают без шансов неказистой по составу Словакии и еле-еле проходят Швейцарию, в которой узнаваемых лиц и фамилий - единицы. Но при этом выносят непомерно звездную Швецию, которую тоже шатает из стороны в сторону довольно знатно. Скорее всего, всё это издержки скоротечного турнира и ограниченного времени на подготовку. Ну или перенасыщенность звездами может быть тоже негативным фактором сама по себе...
У финнов сейчас 5 элитных игроков - Ранта, Ахо, Хинтц, Хейсканен и Сарос. Барков был бы шестой, дальше ничего особенного.
Комментарий удален пользователем
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Обороны? У них заща уровня Хейскинена не было со времен Теппо Нумминена. Остальные примерно того же уровня, что и прошлые поколения. Вратари да, настоящего топа нет как Раск, Ринне, Бекстрем или хотя бы Кипрусофф в прайме
