  • «Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА – 3:2 по буллитам. Команда Козырева идет 2-й на Западе
«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА – 3:2 по буллитам. Команда Козырева идет 2-й на Западе

«Северсталь» прервала пятиматчевую победную серию СКА в КХЛ.

СКА потерпел поражение от «Северстали» (2:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Александр Скоренов.

Команда тренера Андрея Козырева прервала 5-матчевую победную серию клуба из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Северсталь» идет на 2-м месте в таблице Запада с 76 очками в 58 играх.

СКА занимает 7-е место на Западе с 65 баллами в 56 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
3 комментария
Можно считать по-другому. Седьмой матч подряд с набранными очками
Полупрервали
Ответ Shamarin
Полупрервали
Спорцу так приятнее.
