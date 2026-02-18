Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение
Чехия забила в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке.
Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады в четвертьфинале Олимпиады-2026 с шестью полевыми игроками на площадке.
Перед третьим голом чешской сборной на льду было шесть полевых хоккеистов команды. Арбитры не увидели нарушение численного состава и не остановили игру. В итоге Ондржей Палат вывел свою команду вперед в третьем периоде – 3:2.
После гола команда праздновала шайбу вшестером.
В итоге сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира. Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.
Скриншот: t.me/okkowintersport
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Okko
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пересмотрел - они вшестером отбились, вшестером поехали в атаку и вшестером обнимались))) угарище ))
Пересмотрел - они вшестером отбились, вшестером поехали в атаку и вшестером обнимались))) угарище ))
Седьмого, Гашека не хватило)))
Пересмотрел - они вшестером отбились, вшестером поехали в атаку и вшестером обнимались))) угарище ))
на самом деле в момент гола на плошадке было 8 человек. ну один у скамейки, но 7 точно в игре
Ладно судьи. 6 полевых не увидел вообще никто) Только уже после овертайма на повторах
Ладно судьи. 6 полевых не увидел вообще никто) Только уже после овертайма на повторах
Да, это самое смешное))
Ладно судьи. 6 полевых не увидел вообще никто) Только уже после овертайма на повторах
Это был бы скандал, вдуй канадцы
Полный ахой конечно 😁
Полный ахой конечно 😁
В полном Ахое сейчас Швейцария) Две получили за 7 минут
В полном Ахое сейчас Швейцария) Две получили за 7 минут
Уже под Лекхоненом)
Великолепная шестёрка и вратарь!
Великолепная шестёрка и вратарь!
Это мечта Ротенберга!
Вопрос не к судьям, а к ассистентам Канады которые на повторе это не увидели, позорище
Вопрос не к судьям, а к ассистентам Канады которые на повторе это не увидели, позорище
А зачем тогда судьи вообще нужны?)
А зачем тогда судьи вообще нужны?)
Я не оправдываю судей, но у них перед глазами всё мелькает каждую секунду и они могут ошибиться, А вот люди которые стоят на скамейке и у которых работа специально отсматривать Каждый гол умудрились упустить такую ошибку, это позор по-другому не назовёшь.
Шесть человек обнимаются и поздравляют друг друга. Судьи и канадцы не видят ничего. Парадокс
Сложилось так как сложилось. А во если чехи победили бы, то был бы пипец какой огромный скандал. А так обошлось
Возникает вопрос . А возможно они вообще половину игры так и играли в 6 ом? Просто некто не обращал внимание 😂
Возникает вопрос . А возможно они вообще половину игры так и играли в 6 ом? Просто некто не обращал внимание 😂
Гашек воду мутил)))
Судьи тоже хоккей смотрели))
Судьи на этом турнире - это просто ад. В НХЛ бывают совсем упоротые, спору нет, но на ОИ просто в каждом матче косяк на косяке. Как шесть тел прямо в зоне можно не заметить в две пары глаз?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем