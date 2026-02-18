  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение
Фото
114

Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение

Чехия забила в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке.

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады в четвертьфинале Олимпиады-2026 с шестью полевыми игроками на площадке.

Перед третьим голом чешской сборной на льду было шесть полевых хоккеистов команды. Арбитры не увидели нарушение численного состава и не остановили игру. В итоге Ондржей Палат вывел свою команду вперед в третьем периоде – 3:2.

После гола команда праздновала шайбу вшестером.

В итоге сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира. Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

Скриншот: t.me/okkowintersport

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Okko
logoСборная Чехии по хоккею
logoОндржей Палат
logoНХЛ
судьи
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
фото
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пересмотрел - они вшестером отбились, вшестером поехали в атаку и вшестером обнимались))) угарище ))
Ответ Виктор Ш.
Пересмотрел - они вшестером отбились, вшестером поехали в атаку и вшестером обнимались))) угарище ))
Седьмого, Гашека не хватило)))
Ответ Виктор Ш.
Пересмотрел - они вшестером отбились, вшестером поехали в атаку и вшестером обнимались))) угарище ))
на самом деле в момент гола на плошадке было 8 человек. ну один у скамейки, но 7 точно в игре
Ладно судьи. 6 полевых не увидел вообще никто) Только уже после овертайма на повторах
Ответ Groznyi2024
Ладно судьи. 6 полевых не увидел вообще никто) Только уже после овертайма на повторах
Да, это самое смешное))
Ответ Groznyi2024
Ладно судьи. 6 полевых не увидел вообще никто) Только уже после овертайма на повторах
Это был бы скандал, вдуй канадцы
Полный ахой конечно 😁
Ответ утиный пляжик
Полный ахой конечно 😁
В полном Ахое сейчас Швейцария) Две получили за 7 минут
Ответ Groznyi2024
В полном Ахое сейчас Швейцария) Две получили за 7 минут
Уже под Лекхоненом)
Великолепная шестёрка и вратарь!
Ответ Make Sonny Milano Great Again
Великолепная шестёрка и вратарь!
Это мечта Ротенберга!
Вопрос не к судьям, а к ассистентам Канады которые на повторе это не увидели, позорище
Ответ Николай Дементьев_1116466353
Вопрос не к судьям, а к ассистентам Канады которые на повторе это не увидели, позорище
А зачем тогда судьи вообще нужны?)
Ответ Sergio19882007
А зачем тогда судьи вообще нужны?)
Я не оправдываю судей, но у них перед глазами всё мелькает каждую секунду и они могут ошибиться, А вот люди которые стоят на скамейке и у которых работа специально отсматривать Каждый гол умудрились упустить такую ошибку, это позор по-другому не назовёшь.
Шесть человек обнимаются и поздравляют друг друга. Судьи и канадцы не видят ничего. Парадокс
Сложилось так как сложилось. А во если чехи победили бы, то был бы пипец какой огромный скандал. А так обошлось
Возникает вопрос . А возможно они вообще половину игры так и играли в 6 ом? Просто некто не обращал внимание 😂
Ответ rusberg
Возникает вопрос . А возможно они вообще половину игры так и играли в 6 ом? Просто некто не обращал внимание 😂
Гашек воду мутил)))
Судьи тоже хоккей смотрели))
Судьи на этом турнире - это просто ад. В НХЛ бывают совсем упоротые, спору нет, но на ОИ просто в каждом матче косяк на косяке. Как шесть тел прямо в зоне можно не заметить в две пары глаз?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно
18 февраля, 23:20
Олимпиада-2026. 1/4 финала. США одолели Швецию, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии
18 февраля, 22:41
Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 4:3. Марнер забил победный гол, Селебрини набрал 1+2, Макдэвид сделал 2 передачи
18 февраля, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
6 минут назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
15 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
27 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
42 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
55 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем