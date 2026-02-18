  • Спортс
  • Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду с участием хоккеистов НХЛ. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх
Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду с участием хоккеистов НХЛ. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх

19-летний Селебрини набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.

Нападающий сборной Канады Макклин Селебрини набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.

19-летний форвард отметился 3 (1+2) баллами в матче 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

Всего на его счету теперь 9 (5+4) баллов в 4 играх на Олимпиаде в Италии.

Селебрини превзошел достижение Евгения Малкина (6 (2+4) баллов в 7 играх за сборную России в 2006 году) и установил новый рекорд для игроков в возрасте до 20 лет по количеству очков, набранных за олимпийский турнир с участием хоккеистов НХЛ.

34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Новая хоккейная Суперзвезда растёт на наших глазах
Ответ funnynerd21
Новая хоккейная Суперзвезда растёт на наших глазах
Растет Бедард, а этот уже вырос. Нереально зрелая игра для таких лет
Маклин побил рекорд Малкина.
Ответ Angelgirl
Маклин побил рекорд Малкина.
Получается это никакой не рекорд, а перестановка букв.
Перень просто огонь.
Ответ заблокированному пользователю
Перень просто огонь.
Там вся сборная огонь. Парню повезло оказаться в этой голевой машине
Ответ VVUBWD
Там вся сборная огонь. Парню повезло оказаться в этой голевой машине
И Канаде повезло с таким игроком
Забивает в каждом матче Олимпиады…
И Маклин и Малкин очень круты в юные годы.
Скорее всего, этот рекорд уже никто никогда не побъет.
Лют парниша, как Ямаль в футболе
Вот это мастер конечно!
Материалы по теме
Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно
18 февраля, 23:20
Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 4:3. Марнер забил победный гол, Селебрини набрал 1+2, Макдэвид сделал 2 передачи
18 февраля, 18:24
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
18 февраля, 18:10
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
6 минут назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
15 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
27 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
42 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
55 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
