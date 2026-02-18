Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду с участием хоккеистов НХЛ. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх
19-летний Селебрини набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.
Нападающий сборной Канады Макклин Селебрини набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.
19-летний форвард отметился 3 (1+2) баллами в матче 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).
Всего на его счету теперь 9 (5+4) баллов в 4 играх на Олимпиаде в Италии.
Селебрини превзошел достижение Евгения Малкина (6 (2+4) баллов в 7 играх за сборную России в 2006 году) и установил новый рекорд для игроков в возрасте до 20 лет по количеству очков, набранных за олимпийский турнир с участием хоккеистов НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Новая хоккейная Суперзвезда растёт на наших глазах
Растет Бедард, а этот уже вырос. Нереально зрелая игра для таких лет
Маклин побил рекорд Малкина.
Получается это никакой не рекорд, а перестановка букв.
Перень просто огонь.
Там вся сборная огонь. Парню повезло оказаться в этой голевой машине
И Канаде повезло с таким игроком
Забивает в каждом матче Олимпиады…
И Маклин и Малкин очень круты в юные годы.
Скорее всего, этот рекорд уже никто никогда не побъет.
Как же он хорош
Лют парниша, как Ямаль в футболе
некстван новый
Вот это мастер конечно!
