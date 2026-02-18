  • Спортс
Бабаев о будущем Кузнецова в «Салавате»: «Как только они выйдут с предложением, с удовольствием продлим отношения. Если Козлов остается, то вопросов нет»

Агент Кузнецова высказался о будущем нападающего в «Салавате».

Агент Шуми Бабаев высказался о будущем нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

– Общались ли с руководством «Салавата Юлаева» о будущем Кузнецова?

– Еще нет. Но, думаю, как только они выйдут [с предложением], с удовольствием продлим отношения. Если [Виктор] Козлов остается, то вопросов нет.

– С Уфой будете говорить в первую очередь?

– Да, я не буду вести переговоры ни с одним из клубов, пока до конца не решим с «Салаватом», – сказал агент Кузнецова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Спешить не надо, пусть плей-офф сыграет сначала, а то с Ливо в том году поспешили, продлив до кубковых матчей
Кузя большой мастер, но сейчас только регулярка, нам важно, как он в плей-офф себя проявит
