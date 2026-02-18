Бабаев о будущем Кузнецова в «Салавате»: «Как только они выйдут с предложением, с удовольствием продлим отношения. Если Козлов остается, то вопросов нет»

Агент Кузнецова высказался о будущем нападающего в «Салавате».

Агент Шуми Бабаев высказался о будущем нападающего «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова .

– Общались ли с руководством «Салавата Юлаева» о будущем Кузнецова?

– Еще нет. Но, думаю, как только они выйдут [с предложением], с удовольствием продлим отношения. Если [Виктор ] Козлов остается, то вопросов нет.

– С Уфой будете говорить в первую очередь?

– Да, я не буду вести переговоры ни с одним из клубов, пока до конца не решим с «Салаватом», – сказал агент Кузнецова.