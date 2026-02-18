Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборная России в случае допуска боролась бы за медали на Олимпиаде-2026.
– На что бы смогла рассчитывать сборная России на хоккейном турнире в Италии?
– Несмотря на состав сборной Канады и США, хорошей игре финнов, в полуфинал наши ребята точно бы вышли.
В медалях бы были, вернее всего, – заявил Кожевников.
А если б не японец, чехи бы вообще сегодня выиграли", - добавил олимпийский чемпион.
Он точно эти Олимпийские игры смотрит, а не 2022-го?
«Не смотрел групповой этап хоккейного турнира Олимпиады и не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия наших спортсменов там. Не вижу в этом смысла и интереса.
Без наших хоккеистов Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже сами иностранцы говорят», – сказал Кожевников.