  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
15

Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»

Кожевников об Олимпиаде-2026: в полуфинал Россия точно бы вышла.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборная России в случае допуска боролась бы за медали на Олимпиаде-2026.

– На что бы смогла рассчитывать сборная России на хоккейном турнире в Италии?

– Несмотря на состав сборной Канады и США, хорошей игре финнов, в полуфинал наши ребята точно бы вышли.

В медалях бы были, вернее всего, – заявил Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoАлександр Кожевников
logoМатч ТВ
logoолимпийский хоккейный турнир
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Тем более посмотрите на этих хваленых канадцев: у них в первой пятерке два шотландца и итальянец в нападении, а в обороне наш земляк Коля Макаров (ему, правда, имечко на свой лад переделали, но все всё понимают).
А если б не японец, чехи бы вообще сегодня выиграли", - добавил олимпийский чемпион.
От Щвейцарии бы отлетели
Ответ Евгений Жданов
От Щвейцарии бы отлетели
Думаю, Швейцария это как раз примерно наш уровень сейчас
Ответ lightrip
Думаю, Швейцария это как раз примерно наш уровень сейчас
Я давно об этом говорю,и сразу кучу минусов собираю,уровень сборной это в лучшем случае Швейцария ,Словакия
Если он недавно говорил, что не будет смотреть олимпиаду. Откуда он знает?
Ответ Stephan1991
Если он недавно говорил, что не будет смотреть олимпиаду. Откуда он знает?
Он одним глазом и исключительно по заданию партии.
Ответ Silky Mitts
Он одним глазом и исключительно по заданию партии.
Зачем до него журналисты доеваются?)))) Дед не смотрит олимпиаду, не смотрит НХЛ. КХЛ наверно иногда и только топ матчи Ска или ЦСКА.
"Хорошей игре финнов"?
Он точно эти Олимпийские игры смотрит, а не 2022-го?
Ответ Люблю макароны
"Хорошей игре финнов"? Он точно эти Олимпийские игры смотрит, а не 2022-го?
Сам он обещал не смотреть. Так что сложно сказать )
А почему ничего не сказал про своего любимого тренера?
Опохмелился и Остапа понесло
Олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть решающие матчи олимпийского хоккейного турнира из-за отсутствия России.

«Не смотрел групповой этап хоккейного турнира Олимпиады и не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия наших спортсменов там. Не вижу в этом смысла и интереса.

Без наших хоккеистов Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже сами иностранцы говорят», – сказал Кожевников.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Флаг России с надписью «Зеленоград» вывесили на трибуне во время матча Канады и Чехии на ОИ-2026
18 февраля, 16:45
Кожевников об ОИ: «Не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России. Без наших Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже иностранцы говорят»
18 февраля, 15:25
Шелдон Ремпал: «Россия против Канады – главное противостояние в хоккее. В этих играх всегда самый серьезный накал»
18 февраля, 10:35
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
5 минут назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
15 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
26 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
41 минуту назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
54 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем