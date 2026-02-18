Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»

Кожевников об Олимпиаде-2026: в полуфинал Россия точно бы вышла.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборная России в случае допуска боролась бы за медали на Олимпиаде-2026.

– На что бы смогла рассчитывать сборная России на хоккейном турнире в Италии?

– Несмотря на состав сборной Канады и США, хорошей игре финнов, в полуфинал наши ребята точно бы вышли.

В медалях бы были, вернее всего, – заявил Кожевников.