Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 4:3. Марнер забил победный гол, Селебрини набрал 1+2, Макдэвид сделал 2 передачи

Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады.

Сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33.

Решающий гол забил Митч Марнер .

В составе победителей Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка, Коннор Макдэвид сделал 2 передачи.

В сборной Чехии 2 очка набрал Роман Червенка (0+2).