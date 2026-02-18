  • Спортс
  • Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 4:3. Марнер забил победный гол, Селебрини набрал 1+2, Макдэвид сделал 2 передачи
157

Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 4:3. Марнер забил победный гол, Селебрини набрал 1+2, Макдэвид сделал 2 передачи

Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады.

Сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. 

Решающий гол забил Митч Марнер.

В составе победителей Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка, Коннор Макдэвид сделал 2 передачи.

В сборной Чехии 2 очка набрал Роман Червенка (0+2).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Уже сейчас понятно, что это лучший матч хоккейной Олимпиады и благодарить за это надо именно Чехов. Да, им немного не повезло, и Канада свое реализовала, но это было Очень круто! P.S. овертайм 3 на 3 в таких важных матчах - ересь чудовищная.
Ответ Кирилл Егупов
Уже сейчас понятно, что это лучший матч хоккейной Олимпиады и благодарить за это надо именно Чехов. Да, им немного не повезло, и Канада свое реализовала, но это было Очень круто! P.S. овертайм 3 на 3 в таких важных матчах - ересь чудовищная.
Последний тезис чудовищно плюсую. Как по мне, даже в НХЛ спокойно играют безлимитные овертаймы через день. Ну хотя бы полноценный период 5 на 5...
Ответ Кирилл Егупов
Уже сейчас понятно, что это лучший матч хоккейной Олимпиады и благодарить за это надо именно Чехов. Да, им немного не повезло, и Канада свое реализовала, но это было Очень круто! P.S. овертайм 3 на 3 в таких важных матчах - ересь чудовищная.
Овертайм 3 на 3 в целом - ересь чудовищная.
Чехи были в 6-м, когда забивали третий гол! Они даже радовались потом в 6-м, это просто шок как такое возможно) какой мог бы быть скандал.

Скрин к сожалению нельзя приложить в комментарии
Ответ KaizerSoze
Чехи были в 6-м, когда забивали третий гол! Они даже радовались потом в 6-м, это просто шок как такое возможно) какой мог бы быть скандал. Скрин к сожалению нельзя приложить в комментарии
А ещё говорят про уровень судейства в КХЛ, тут весь турнир одни вопросы они вызывают.
Ответ KaizerSoze
Чехи были в 6-м, когда забивали третий гол! Они даже радовались потом в 6-м, это просто шок как такое возможно) какой мог бы быть скандал. Скрин к сожалению нельзя приложить в комментарии
А когда Кросби не просто атаковали, когда он был без шайбы, а ещё с силовым? Как пропустили такое 100% удаление?!
Повезло судьям что Канада победила. Так бы могли свою карьеру заканчивать после третьего гола забитого чехами в шестёром)
Ответ Fastpushr
Повезло судьям что Канада победила. Так бы могли свою карьеру заканчивать после третьего гола забитого чехами в шестёром)
В итоге тренерскому штабу сборной Канады надо заканчивать карьеру, после того, как не взяли видеопросмотр такого вопиющего нарушения.Тренер Латвии ржет в голос)
Ответ Fastpushr
Повезло судьям что Канада победила. Так бы могли свою карьеру заканчивать после третьего гола забитого чехами в шестёром)
Всё равно таких судей надо гнать! 4 судьи и не могут посчитать сколько игроков на площадке?
каждый раз, когда вижу овертайм 3на3 в важных матчах, то думаю - какому же болвану в ИИФХ пришла в голову эта идея?
Ответ s3v3n3l3v3n
каждый раз, когда вижу овертайм 3на3 в важных матчах, то думаю - какому же болвану в ИИФХ пришла в голову эта идея?
А в чем проблема? Не рандом же. Выше индивидуальное мастерство, ты и побеждаешь
Ответ dmitry79
А в чем проблема? Не рандом же. Выше индивидуальное мастерство, ты и побеждаешь
Это ближе к рандому, на ровне с Буллитами когда такие мастера играют потеют все 60 мин чтобы не привести и ошибиться, и тут 3 на 3 где одно неудачное попадание или пасс ломает тебе всю игру это не круто, масстерство и индивидуальность как раз полноценно раскрывается при полных составах, а не эта шляпа
3-я шайба чехов забита при 6 игроках на площадке
причем там дело даже не в смене было, их просто 6 в своей зоне

судейство на турнире хуже чем игра сборной Франции
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
3-я шайба чехов забита при 6 игроках на площадке причем там дело даже не в смене было, их просто 6 в своей зоне судейство на турнире хуже чем игра сборной Франции
Ну а так бы орали, что судят в пользу Канады. Тут нет хороших решений... Канада обязана была выигрывать даже при таком судействе, слишком разный уровень игроков😬
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
3-я шайба чехов забита при 6 игроках на площадке причем там дело даже не в смене было, их просто 6 в своей зоне судейство на турнире хуже чем игра сборной Франции
Тогда очень странно, что тренерский штаб сборной Канады так же пропустил этот момент и не запросили видеоповтор.Или они там все поплыли?)
Селеба конечно на уровне юного Кросби врывается, да и приятный как чел вроде…
Удачи ему, эх бы наш одновременно бы появился
Ответ Пинающий Достоинства
Селеба конечно на уровне юного Кросби врывается, да и приятный как чел вроде… Удачи ему, эх бы наш одновременно бы появился
Жаркое соперничество чтобы было?)))
Ответ Пинающий Достоинства
Селеба конечно на уровне юного Кросби врывается, да и приятный как чел вроде… Удачи ему, эх бы наш одновременно бы появился
Кросби так не врывался с ноги. Он конешно в финалах решает, но чтобы в каждой игре на ОИ в 19 лет забивать и отдавать? Этот паренек уникум.
И после такого матча некоторые умники с громкими именами говорят, что на Олимпиаде без нас хоккея нет. Так и хочется сказать, чтобы засунули своё мнение в одно известное место. Браво командам! А чехов откровенно жаль.
Ответ Ибн Хоттабыч
И после такого матча некоторые умники с громкими именами говорят, что на Олимпиаде без нас хоккея нет. Так и хочется сказать, чтобы засунули своё мнение в одно известное место. Браво командам! А чехов откровенно жаль.
Комментарий скрыт
Ответ Ибн Хоттабыч
И после такого матча некоторые умники с громкими именами говорят, что на Олимпиаде без нас хоккея нет. Так и хочется сказать, чтобы засунули своё мнение в одно известное место. Браво командам! А чехов откровенно жаль.
Хоккей есть, есть и хорошие матчи, но нельзя отрицать, что средний уровень игр понижается, меньше матчей с зарубами.
Это был лютейший матч, давно так не кайфовал от просмотра хоккея. Чехов жаль, топил за них.
Канадцам повезло: Ягр не подъехал.
Чехам спасибо за борьбу!
Шикарный матч!
Ответ tonyadams
Канадцам повезло: Ягр не подъехал. Чехам спасибо за борьбу! Шикарный матч!
А разве его на трибуне не было? Мне показалось, что Ярдо дважды операторы показали, но могу ошибаться.
Ответ Ренат Ильясов
А разве его на трибуне не было? Мне показалось, что Ярдо дважды операторы показали, но могу ошибаться.
Вполне возможно, но я что-то не заметил
Сузуки клатчер! Чехи тоже красавцы! Шикарный хоккей!
