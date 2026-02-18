Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 4:3. Марнер забил победный гол, Селебрини набрал 1+2, Макдэвид сделал 2 передачи
Канада обыграла Чехию в 1/4 финала Олимпиады.
Сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира.
Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33.
Решающий гол забил Митч Марнер.
В составе победителей Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка, Коннор Макдэвид сделал 2 передачи.
В сборной Чехии 2 очка набрал Роман Червенка (0+2).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Скрин к сожалению нельзя приложить в комментарии
причем там дело даже не в смене было, их просто 6 в своей зоне
судейство на турнире хуже чем игра сборной Франции
Удачи ему, эх бы наш одновременно бы появился
Чехам спасибо за борьбу!
Шикарный матч!