Корешков после 0:6 от «Салавата»: «Мы принимали необоснованные решения. Многое идет от головы, кому-то нужно в себе покопаться. Мы сейчас не на пике, это 100 процентов»

Корешков высказался о матче «Трактора» с «Салаватом».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (0:6).

– Уже второй матч у нас не совсем получается то, что мы задумали. Восток нас так серьезно накрыл, и отсюда такие решения, которые мы принимаем в завершениях атак.

И удаления, и игровая дисциплина сказываются. Я думаю, мы сейчас все вместе выберемся из этой ситуации и в ближайших матчах все наладим.

– Вы исправитесь или надо получить еще пару поражений?

– Мы каждый матч играем на победу. Постараемся выиграть в следующем матче. Но мы сейчас не на пике, это 100 процентов. Да, пауза была. Но в ней мы маленько поработали. Эта пауза даст плоды, но чуть попозже.

– Вы ожидали такое сильное начало от «Салавата Юлаева»?

– Повторю, что мы принимали необоснованные решения. Это связано с тем, что мы еще не восстановились полностью. Вообще многое идет от головы. Кому-то нужно в себе покопаться, не без этого. Конечно, после матча мы поговорили с ребятами и все высказали.

– Джошуа Ливо провел 11-й матч без голов. С чем это связано?

– Может, у него что-то внутри есть? Но с нашей стороны мы пытаемся сделать все. Меняем сочетания троек под него, все перепробовали. Но пока шайба не идет. Ждем… – сказал Корешков.