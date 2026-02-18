  • Спортс
  • Корешков после 0:6 от «Салавата»: «Мы принимали необоснованные решения. Многое идет от головы, кому-то нужно в себе покопаться. Мы сейчас не на пике, это 100 процентов»
25

Корешков высказался о матче «Трактора» с «Салаватом».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (0:6).

– Уже второй матч у нас не совсем получается то, что мы задумали. Восток нас так серьезно накрыл, и отсюда такие решения, которые мы принимаем в завершениях атак.

И удаления, и игровая дисциплина сказываются. Я думаю, мы сейчас все вместе выберемся из этой ситуации и в ближайших матчах все наладим.

– Вы исправитесь или надо получить еще пару поражений?

– Мы каждый матч играем на победу. Постараемся выиграть в следующем матче. Но мы сейчас не на пике, это 100 процентов. Да, пауза была. Но в ней мы маленько поработали. Эта пауза даст плоды, но чуть попозже.

– Вы ожидали такое сильное начало от «Салавата Юлаева»?

– Повторю, что мы принимали необоснованные решения. Это связано с тем, что мы еще не восстановились полностью. Вообще многое идет от головы. Кому-то нужно в себе покопаться, не без этого. Конечно, после матча мы поговорили с ребятами и все высказали.

– Джошуа Ливо провел 11-й матч без голов. С чем это связано?

– Может, у него что-то внутри есть? Но с нашей стороны мы пытаемся сделать все. Меняем сочетания троек под него, все перепробовали. Но пока шайба не идет. Ждем… – сказал Корешков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
После выезда в Хабаровск и Владивосток наши орлы-миллионеры поняли, что в ПО войдут. С 7 или 8 места - без разницы. Все равно вылетят в первом раунде. А там отпуск и все ОК. В голове они сезон ужее закончили. Пора разгонять этих наемников и выпускать своих пацанов из молодежки и Мечела.
Согласен,пару сезонов шишек набьют глядишь и толк будет! И свои,не залётные! Может и патриотизм поможет.
После таких игр извиниться перед болельщиками в первую очередь нужно, и даже на это ума не хватило…
Пол-арены ушло с третьего периода, и я их не осуждаю, ибо такая игра - это просто неуважение и безразличие к городу и команде.
Ссылка на просадку в физике не прокатывает, г-н Корешков! Безволие надо каленым железом выжигать!... А не ждать как Буратино, что что-то само-собой получится!!
Корешков больше на роль администратора подходит,планшет поднести,маркер подать,идеален для этой роли)
Ага, если раньше говорили, что Трактор весь сезон без вратаря играл,то теперь и без нападения, Кореш не тренер это факт, как ни печально , но кажется сезон для нас завершен.
Страшно представить, когда он скажет, что мы на пике? После поражения от Магнитки 0:2? Или от Авто 0:1? После 2-12 твердить, что они не на пике похоже на шизофрению..
Факт, что с приходом Корешкова игра Трактора поменялось, стало в разы меньше бросков, видно, что просит больше шайбу держать. Как итог играть стали не только без обороны, но теперь и без атаки. Игра Трактора теряет привлекательность с каждым матчем. Результатов в этом сезоне не было, а теперь кажется их вообще не видать с такой игрой. Мы все надеемся, а вот сейчас как заиграет Трактор. Раз команда после 6:2 от Авангарда опять пропустила 6 шайб, значит Корешков не дорос до уровня главного тренера.
ПОЗОРИЩЕ! Вы хоть сезон до играйте достойно !!!! Понятно ,что доигрываете,но хоть болельщиков уважайте !!! Полная арена ,а вы,как говорит моя жена,МУХИ В НОЧНУШКАХ.
Ливо, усё спёкся, лучшее позади. Таких условий и партнёров ему не видать как собственных ушей, вся команда играла на него, в Салават Ю он был королём а в Тракторе чисто энтузиазм до некоторых пор и тот вышел походу.
Причём тут Ливо, на каком месте Трактор, тут можно в каждого игрока палкой тыкнуть, но проблема системная, работа тренеского штаба не соответствует, это главная проблема!
Походу вот кто Ромке спитчи писАл.
Запоминайте, нельзя говорить - мы в @опе!; правильно говорить - сейчас мы не на пике.
