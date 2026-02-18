  • Спортс
Козлов об игре Кузнецова: «Я его не реанимировал, он сам вернулся. Для Евгения было очень важно выиграть в Челябинске. Он мастер, в чем ему прибавлять? Пусть продолжает в том же духе!»

Козлов высказался об игре Кузнецова за «Салават».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча с «Трактором» высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова.

Сегодня «Салават» победил «Трактор» со счетом 6:0, Кузнецов набрал 4 (1+3) очка. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактора».

– Хорошим для нас получился этот матч. Учитывая, что в прошлом матче мы неудачно сыграли в Санкт-Петербурге (0:4 со СКА), теперь ребята хорошо провели все 60 минут. Здорово, что помогли Семену Вязовому отыграть на ноль. И спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Их действительно было слышно.

– Евгений Кузнецов набрал сегодня 4 (1+3) очка. Как вам удалось его реанимировать?

– Я его не реанимировал. Он сам вернулся. Для Евгения было очень важно выиграть в Челябинске. Мотивировать его не было нужно. У нас и Егор Сучков из Челябинска. Этих ребят не нужно было настраивать, а за ними и вся команда хорошо сыграла.

– В чем еще нужно прибавить Кузнецову?

– Евгений – мастер, спору нет. Он выводит партнеров на хорошие позиции для атаки. А в чем ему прибавлять? Пусть продолжает в том же духе! – сказал Козлов. 

«Салават» всухую обыграл «Трактор» – 6:0. Вязовой сделал 24 сэйва, Кузнецов набрал 4 очка, Броссо и Ремпал – по 3 балла

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Реанимировал, не реанимировал.... Кто приходит в Салаватушку должен играть желательно на все 100%.... Хорошая игра... Вязика с сухарем... Спасибо за игру !!!
Передачи у Евгения порой шедевриальны.
Парни вы красавчики!!!!
Так держать !!!!
Да неплохо 10 игр 11 отчков за салават , еще и почти бесплатно играет за еду, просто феноменально.ждем плейоф.
Кузнецов что бы не писали про него талантлив а талант как известно не пропьёшь, но при нём раскрылись и молодые игроки, что творит Егорка Сучков - это сгусток неиссякаемой энергии. Команда просто показала мастер класс а Вязовому как всегда низкий поклон! Захватывающая игра, спасибо порадовали.
Забил - молодец. Но мог бы и не праздновать
Хохряков конечно хороший человек, но Петр всё вбрасывания на точке проиграл.... Петра нужно ставить играть менее топовыми нападающими и клубами... Петр ничего личного....
Уверенная игра все 60 минут, это круто
