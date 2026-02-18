Кузнецов после 6:0 с «Трактором»: «Челябинск, спасибо за теплый прием! Уфа, всех с победой! Завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил»

Кузнецов обратился к болельщикам после матча «Салавата» с «Трактором».

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после матча с «Трактором » (6:0).

Форвард набрал 4 (1+3) очка в этой игре. Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора».

«День, когда я благодарю болельщиков обеих команд.

Челябинск, спасибо за теплый прием! Родное – это родное! Клуб, который меня воспитал, за который я бился с самого детства!

Уфа, всех с победой! Сегодня заслужили погулять, завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил», – написал Кузнецов.