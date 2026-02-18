Кузнецов после 6:0 с «Трактором»: «Челябинск, спасибо за теплый прием! Уфа, всех с победой! Завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил»
Кузнецов обратился к болельщикам после матча «Салавата» с «Трактором».
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после матча с «Трактором» (6:0).
Форвард набрал 4 (1+3) очка в этой игре. Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора».
«День, когда я благодарю болельщиков обеих команд.
Челябинск, спасибо за теплый прием! Родное – это родное! Клуб, который меня воспитал, за который я бился с самого детства!
Уфа, всех с победой! Сегодня заслужили погулять, завтра на работу можете к обеду приходить! Начальнику скажите, что я лично разрешил», – написал Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
Ну красавцы парни!!!!!! все молодцы бились старались. Мы в восторге!!!!! Это лучший матч!!!!
Наконец то убрали Бутузова, дайте время Сане Хохлачеву он покажет себя
молодчик,ты лучший...
передачи у него конечно волшебные, видит игру на пару шагов вперёд. всегда бы так игра у него шла, ему бы цены не было!!! а сегодня просто красавец!
Всегда Женьку уважал.Но после сегодняшней ,,птички’’он мне противен.Какой теплый прием?
Он действительно думает, что после того как после четырёх набраных очков против Трактора, его болельщики Трактора будут хвалить???? Какое тут уважение???? Женя! УЕЗЖАЙ и больше не приезжай!!!!!
Евгений хорош, помимо своего опыта и пользы добавил креатива, позитива, создал некую атмосферу единой команды. Кстати бурек ему к лицу!
Кузя молодчик, сделал игру
Ай да шутник 👍👍👍👍👍
