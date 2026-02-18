Макдэвид повторил рекорд по очкам за Олимпиаду с участием игроков НХЛ. У него 11 баллов в 4 играх

Макдэвид повторил рекорд по очкам за ОИ с участием игроков НХЛ.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.

Форвард сделал 2 передачи в матче 1/4 финала с Чехией (2:2, 3-й период).

Всего на его счету теперь 11 (2+9) баллов в 4 играх на Олимпиаде в Италии.

Макдэвид повторил рекорд по очкам за олимпийский турнир с участием игроков НХЛ . Ранее по 11 баллов также набирали Саку Койву (3+8 в 8 играх в 2006 году с Финляндией) и Теему Селянне (6+5 в 8 матчах в 2006 году с Финляндией).