Макдэвид повторил рекорд по очкам за Олимпиаду с участием игроков НХЛ. У него 11 баллов в 4 играх
Макдэвид повторил рекорд по очкам за ОИ с участием игроков НХЛ.
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал очки в 4-м матче Олимпиады-2026 подряд.
Форвард сделал 2 передачи в матче 1/4 финала с Чехией (2:2, 3-й период).
Всего на его счету теперь 11 (2+9) баллов в 4 играх на Олимпиаде в Италии.
Макдэвид повторил рекорд по очкам за олимпийский турнир с участием игроков НХЛ. Ранее по 11 баллов также набирали Саку Койву (3+8 в 8 играх в 2006 году с Финляндией) и Теему Селянне (6+5 в 8 матчах в 2006 году с Финляндией).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
величайший игрок 21 века
Единственный выделялся в сегодняшнем болоте, но без шайбы много не наиграешь.
Опять создал сегодня вдвое больше моментов, чем остальные
казалось бы больше стало команд где есть приличные игроки, те же Германия, Швейцария, а оно вон оно чё...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем