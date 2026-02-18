Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
Кузнецов после матча с «Трактором» поблагодарил своего первого тренера Шабунина.
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов после матча с «Трактором» (6:0) поблагодарил своего первого тренера Владимира Шабунина.
Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора».
Его первый тренер, бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Трактора», заслуженный тренер России Владимир Шабунин провел символическое вбрасывание перед игрой. 14 февраля Шабунину исполнилось 80 лет. Кузнецов обнял его после церемонии вбрасывания.
«Владимир Иванович, сил вам, здоровья крепчайшего, пусть все будет хорошо!
Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами! Мой первый тренер», – написал Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
Думаю, Шабунин доволен своим воспитанником.
Трогательно, хорошие слова наставнику в благодарность.
Кузнецов - человек... молодчик
Хорошо, когда помнят и уважают своих тренеров. Респект обоим!
Здорово, что Трактор пригласил такого заслуженного человека на символическое вбрасывание
Этот тот самый Шабунин, который в последние полтора года отчислил из детской команды некоего Евгения Медведева, поскольку тот "не тянул", сделав его по сути воспитанником Мечела, а не Трактора?
