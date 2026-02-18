  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
6

Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»

Кузнецов после матча с «Трактором» поблагодарил своего первого тренера Шабунина.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов после матча с «Трактором» (6:0) поблагодарил своего первого тренера Владимира Шабунина.

Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора». 

Его первый тренер, бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Трактора», заслуженный тренер России Владимир Шабунин провел символическое вбрасывание перед игрой. 14 февраля Шабунину исполнилось 80 лет. Кузнецов обнял его после церемонии вбрасывания.

«Владимир Иванович, сил вам, здоровья крепчайшего, пусть все будет хорошо!

Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами! Мой первый тренер», – написал Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoТрактор
logoСалават Юлаев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, Шабунин доволен своим воспитанником.
Трогательно, хорошие слова наставнику в благодарность.
Кузнецов - человек... молодчик
Хорошо, когда помнят и уважают своих тренеров. Респект обоим!
Здорово, что Трактор пригласил такого заслуженного человека на символическое вбрасывание
Этот тот самый Шабунин, который в последние полтора года отчислил из детской команды некоего Евгения Медведева, поскольку тот "не тянул", сделав его по сути воспитанником Мечела, а не Трактора?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Салават» всухую обыграл «Трактор» – 6:0. Вязовой сделал 24 сэйва, Кузнецов набрал 4 очка, Броссо и Ремпал – по 3 балла
18 февраля, 16:32
Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой»
18 февраля, 16:19Видео
Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»
18 февраля, 06:45
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
5 минут назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
14 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
26 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
41 минуту назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
54 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем