Флаг России с надписью «Зеленоград» вывесили на трибуне во время матча Канады и Чехии на ОИ-2026

Флаг России принесли на матч сборных Канады и Чехии на ОИ-2026.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.

В 1/4 финала Канада проводит матч с Чехией (1:2, 2-й период).

Во время игры на трибуне был вывешен флаг России с надписью «Зеленоград».

Напомним, сборная России не была допущена до турнира.