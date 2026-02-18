  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Флаг России с надписью «Зеленоград» вывесили на трибуне во время матча Канады и Чехии на ОИ-2026
12

Флаг России с надписью «Зеленоград» вывесили на трибуне во время матча Канады и Чехии на ОИ-2026

Флаг России принесли на матч сборных Канады и Чехии на ОИ-2026.

Российский флаг принесли на матч сборных Канады и Чехии на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.

В 1/4 финала Канада проводит матч с Чехией (1:2, 2-й период).

Во время игры на трибуне был вывешен флаг России с надписью «Зеленоград».

Напомним, сборная России не была допущена до турнира.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
болельщики
logoЧемпионат.com
logoОлимпиада-2026
фото
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Арена Санта-Джулия
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
это просто такой район "Гринборо" в Оттаве
От всех жителей Зелика благодарность.
Привет чиновникам. Достижение теперь не золотые медали, а добраться до олимпиады. Но дегтерев обещал, что дети будут выигрывать. Ну уж если не дети, то внуки и правнуки точно!
Так вот почему чехи сломали Кросби!🤔
Стюарды такие грустные сидят.
Вот это они показали им!
Вот это прорыв для России - показать флаг в Европе.
Хотя, по-большому счету там всем пофиг.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников об ОИ: «Не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России. Без наших Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже иностранцы говорят»
18 февраля, 15:25
Шелдон Ремпал: «Россия против Канады – главное противостояние в хоккее. В этих играх всегда самый серьезный накал»
18 февраля, 10:35
Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»
18 февраля, 09:16
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
4 минуты назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
14 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
25 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
40 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
53 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем