Флаг России с надписью «Зеленоград» вывесили на трибуне во время матча Канады и Чехии на ОИ-2026
Флаг России принесли на матч сборных Канады и Чехии на ОИ-2026.
Российский флаг принесли на матч сборных Канады и Чехии на Олимпиаде-2026.
В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.
В 1/4 финала Канада проводит матч с Чехией (1:2, 2-й период).
Во время игры на трибуне был вывешен флаг России с надписью «Зеленоград».
Напомним, сборная России не была допущена до турнира.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
