«Салават» всухую обыграл «Трактор» – 6:0. Вязовой сделал 24 сэйва, Кузнецов набрал 4 очка, Броссо и Ремпал – по 3 балла

«Салават» всухую обыграл «Трактор» в КХЛ.

«Салават Юлаев » обыграл «Трактор» (6:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь уфимцев Семен Вязовой отразил все 24 броска по своим воротам.

Нападающий «Салавата» Евгений Кузнецов набрал 4 (1+3) очка в этом матче. Девин Броссо (2+1) и Шелдон Ремпал (1+2) набрали по 3 балла.

На данный момент «Салават» идет на 5-м месте в таблице Востока с 62 очками после 56 игр.

«Трактор » занимает 7-е место на Востоке с 58 баллами после 56 матчей.