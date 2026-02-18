  • Спортс
  • «Салават» всухую обыграл «Трактор» – 6:0. Вязовой сделал 24 сэйва, Кузнецов набрал 4 очка, Броссо и Ремпал – по 3 балла
«Салават» всухую обыграл «Трактор» – 6:0. Вязовой сделал 24 сэйва, Кузнецов набрал 4 очка, Броссо и Ремпал – по 3 балла

«Салават» всухую обыграл «Трактор» в КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (6:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь уфимцев Семен Вязовой отразил все 24 броска по своим воротам.

Нападающий «Салавата» Евгений Кузнецов набрал 4 (1+3) очка в этом матче. Девин Броссо (2+1) и Шелдон Ремпал (1+2) набрали по 3 балла.

На данный момент «Салават» идет на 5-м месте в таблице Востока с 62 очками после 56 игр.

«Трактор» занимает 7-е место на Востоке с 58 баллами после 56 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Всегда бы так играли, а то сколько можно "Валидол" спонсировать) СЮ с победой!
Всегда бы так играли, а то сколько можно "Валидол" спонсировать) СЮ с победой!
Ну, за это мы и любим Салават. В других командах ты знаешь чем закончится матч. А с Салаватом результат всегда интрига.)))))))
Ну, за это мы и любим Салават. В других командах ты знаешь чем закончится матч. А с Салаватом результат всегда интрига.)))))))
Полностью согласен. До сих пор Сведберг в кошмарах снится)))
Развалинами Трактора доволен 😆 всех с победой!
Трактор спасибо вам что забрали у нас Ливо 🙏в плей офф он вам особенно пригодится
Корешков! Позор! Уйди и забери всех плюшевых миллионеров, которые боятся вспотеть! Позор....
Корешков! Позор! Уйди и забери всех плюшевых миллионеров, которые боятся вспотеть! Позор....
Болельщиков призываю бойкотировать следующую игру... Пусть при полупустых ходят пешком...
Радует, что Кузя раскрывается в Салавате, появилась "химия" с партнёрами, молодёжь равняется на "Маэстро"!
Слов нет однозначно молодчики... И Кузнецов в огне!
Болельщикам повезло! Птичку увидели и 6 шайб)
зеркальная игра с предыдущей со СКА когда играли не плохо но не забили а сегодня с Трактором случилось то же самое что и с Салаватом в Питере
Это была настоящая командная игра, молодцы Юлаевцы! 👍
Это была славная охота!!!!
Это была славная охота!!!!
Жалко Анвара не было ))
