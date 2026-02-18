Кошелев об 1:2 от «Амура»: «Совершили ошибку в начале, потом было непросто взламывать оборону. Хорошо, что зацепили важное для нас очко»
Кошелев высказался о матче «Сибири» против «Амура» .
Нападающий «Сибири» Семен Кошелев высказался после матча против «Амура» (1:2 ОТ).
«Тяжелая игра во всех смыслах. Совершили ошибку в начале. Потом было непросто взламывать оборону. Постоянно втыкались в соперника, шайба не держалась. Тактически у них получалось играть против нас, останавливать.
Большинство нашей бригаде и раньше доверяли, выходим и доказываем, хорошо, что получается. Хорошо, что зацепили важное для нас очко. Все еще впереди в борьбе за плей-офф. Сейчас нас ждут не менее важные игры», – сказал Кошелев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем