Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой»
Евгений Кузнецов набрал два очка за период против «Трактора».
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в первом периоде выездного матча FONBET КХЛ с «Трактором».
Воспитанник челябинского хоккея забросил шайбу на 16-й минуте встречи и отпраздновал ее, показав «птичку».
В третьем периоде Кузнецов сделал еще два ассиста. «Салават» выиграл со счетом 6:0.
В этом сезоне Кузнецов набрал 11 (2+9) очков в 9 матчах за уфимский клуб. В составе «Металлурга» у него было 1+8 за 15 игр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Свои нам отгружают.
Сучков 2 очка, Кузя 2 очка.
Стабильность!
А вот эти комментарии последний месяц я вообще не понимаю.
Если жизнь не сложилась, а складывается только старый диван, Евгений же не виноват в этом.