Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой»

Евгений Кузнецов набрал два очка за период против «Трактора».

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в первом периоде выездного матча FONBET КХЛ с «Трактором ».

Воспитанник челябинского хоккея забросил шайбу на 16-й минуте встречи и отпраздновал ее, показав «птичку».

В третьем периоде Кузнецов сделал еще два ассиста. «Салават» выиграл со счетом 6:0.

В этом сезоне Кузнецов набрал 11 (2+9) очков в 9 матчах за уфимский клуб. В составе «Металлурга» у него было 1+8 за 15 игр.