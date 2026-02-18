  • Спортс
  • Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой»
Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой»

Евгений Кузнецов набрал два очка за период против «Трактора».

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в первом периоде выездного матча FONBET КХЛ с «Трактором».

Воспитанник челябинского хоккея забросил шайбу на 16-й минуте встречи и отпраздновал ее, показав «птичку».

В третьем периоде Кузнецов сделал еще два ассиста. «Салават» выиграл со счетом 6:0.

В этом сезоне Кузнецов набрал 11 (2+9) очков в 9 матчах за уфимский клуб. В составе «Металлурга» у него было 1+8 за 15 игр.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Забил классно, но защитник слабо сыграл. Перед тобой техничный игрок, а ты никакого сопротивления
Свой среди чужих, чужой среди своих.. Надо было после гола включить бессмертную музыку Эдуарда Артемьева :)
Ответ Габорик
Свой среди чужих, чужой среди своих.. Надо было после гола включить бессмертную музыку Эдуарда Артемьева :)
Слушай,а на самом деле НУЖНО было !!! Арена бы поддержала !!!!!
Все по традиции!
Свои нам отгружают.
Сучков 2 очка, Кузя 2 очка.
Стабильность!
Если честно, совершенно не его фанат, можно сказать, мне пофиг всегда было, но очень рад за него сейчас. Многие на нем крест поставили, стебутся, Разин выкинул из команды... Если Кузнецов выкарабкается, то ещё лет 5 может попылить знатно. Удачи. Только бабочку и птичку надо забыть: для 20 лет нормально, для 30 пижонство, после 30 - тупость и плохая для него примета. Игра пошла, начал выкобениваться, как тинейджер: карма настигнуть может.
Тренер доверяет - К92 оправдывает доверие, играет красиво, в свое удовольствие.
Вратарь проспал. Кузя всегда так бросает, неожиданно. Странно, что и защитник даже не попытался помешать ему бросить.
Кузя сыграл в Челябинске по-хозяйски😎🤟
Мастер и есть Мастер.
А вот эти комментарии последний месяц я вообще не понимаю.
Если жизнь не сложилась, а складывается только старый диван, Евгений же не виноват в этом.
Что с трактором и состав неплохой ?
Кузнецов в огне! Молодчик! Легионеры тоже не отстают...
