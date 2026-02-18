Фетисов поучаствует в проекте «Важные мысли о главном» на канале «Патриот»: «Когда на арене звучал гимн страны, я твердо знал – это победа всего нашего народа»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов примет участие в спецпроекте «Важные мысли о главном» на телеканале «Патриот».
Проект стартует 23 февраля. Российские политики, спортсмены, актеры, музыканты, космонавты и писатели расскажут о том, с чем у них ассоциируются понятия «родина» и «патриотизм».
«Когда на арене звучал гимн моей страны, я твердо знал: это победа всей команды, всей страны, всего нашего народа!» – говорит хоккеист, политик Вячеслав Фетисов.
«Я облетел Землю почти 12 тысяч раз – и, поверьте, красивее Родины на планете ничего нет!» – отметил Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров.
«Для меня патриотизм – это то, что сохраняет нацию, ее дух и силу. Это борьба, сражение, способность к самопожертвованию ради моего Отечества», – сказала актриса, депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко.
Также среди героев программы указаны: гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, певец Александр Маршал, писательница Татьяна Устинова, актер Владимир Вдовиченков и многие другие.
