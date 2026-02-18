  • Спортс
Фетисов поучаствует в проекте «Важные мысли о главном» на канале «Патриот»: «Когда на арене звучал гимн страны, я твердо знал – это победа всего нашего народа»

Фетисов поучаствует в проекте «Важные мысли о главном» на канале «Патриот».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов примет участие в спецпроекте «Важные мысли о главном» на телеканале «Патриот».

Проект стартует 23 февраля. Российские политики, спортсмены, актеры, музыканты, космонавты и писатели расскажут о том, с чем у них ассоциируются понятия «родина» и «патриотизм».

«Когда на арене звучал гимн моей страны, я твердо знал: это победа всей команды, всей страны, всего нашего народа!» – говорит хоккеист, политик Вячеслав Фетисов.

«Я облетел Землю почти 12 тысяч раз – и, поверьте, красивее Родины на планете ничего нет!» – отметил Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

«Для меня патриотизм – это то, что сохраняет нацию, ее дух и силу. Это борьба, сражение, способность к самопожертвованию ради моего Отечества», – сказала актриса, депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко.

Также среди героев программы указаны: гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, певец Александр Маршал, писательница Татьяна Устинова, актер Владимир Вдовиченков и многие другие.

Фетисов об ОИ-2026: «Считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. У меня нет никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Российская газета»
Господи, ещё и канал такой есть...
Ответ Биомеханоид
Господи, ещё и канал такой есть...
ну я так понял ты дальше канала ох-ах не ходишь.
Хотелось бы спросить у человека, 9 сезонов отыгравшего в НХЛ и обосравшего в свое время Тихонова - о гимне какой страны сейчас речь?
Фантастические лицемеры...
Особенно расскажи как в 1989 году звучал гимн,а ты мечтал свинтить за океан🤣
А на съёмки, наверняка, приедут на отечественных автомобилях...
Патриотизм последнее прибежище негодяя, а Родина, это там где ты родился. Все остальное дешёвые манипуляции таких граждан как Фетисов.
Шлавка знатный патриот когда в 90-е денег не было в рф он в штатах тусил)
туда ему, на этот канал, и дорога, по мощам и елей.
А ведь был когда-то человеком...
С чем у них ассоциируются понятия «родина» и «патриотизм»?
Сходу могу угадать их ответ. Можете, даже, не открывать первую из пяти букв ))). И уберите слово "мысли" из названия проекта ))))).
