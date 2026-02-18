  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Слафковски набрал очки во всех 4 матчах Олимпиады. 21-летний словак делит 3-е место в гонке бомбардиров турнира с 7 баллами
2

Слафковски набрал очки во всех 4 матчах Олимпиады. 21-летний словак делит 3-е место в гонке бомбардиров турнира с 7 баллами

Юрай Слафковски набрал очки во всех четырех матчах Олимпиады.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски сделал результативную передачу в игре 1/4 финала Олимпиады с Германией (6:2).

21-летний хоккеист набирал очки в каждом из четырех матчей на турнире и делит третье место в гонке бомбардиров Игр с 7 (3+4) очками.

Лидирует Коннор Макдэвид (Канада, 9 очков), вторым идет Лукас Рэймонд (Швеция, 8 очков). По 7 баллов у Мартина Нечаса (Чехия), Тимо Майера (Швейцария) и Леона Драйзайтля (Германия).

Самый яркий хоккеист Игр – 21-летний пацан из Словакии. Что нужно знать о Слафковски

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКоннор Макдэвид
logoЛукас Рэймонд
logoСборная Словакии по хоккею
logoТимо Майер
logoСборная Германии по хоккею
рейтинги
logoЮрай Слафковски
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМартин Нечас
logoОлимпиада-2026
logoЛеон Драйзайтль
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В конце мог сам забить , отдал капитану, ждем в полуфинале от Юрая заброшенных шайб, сегодня нижние звенья были великолепны и Регенда в огне был
Настоящий лидер своей команды!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Драйзайтль набрал 7 очков в 5 матчах на Олимпиаде – рекорд Германии для Игр с участием НХЛ
18 февраля, 13:53
Крэйг Рэмзи: «У Слафковски есть все, чтобы стать звездой мирового класса. Здорово, когда в команде есть топовые хоккеисты НХЛ, которыми может гордиться вся страна»
17 февраля, 12:24
Слафковски о роли лидера сборной Словакии: «Мне нравится быть в центре внимания. Я хочу быть главной фигурой. Рад, что на Олимпиаде это получается»
17 февраля, 06:20
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
3 минуты назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
12 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
24 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
39 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
52 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем