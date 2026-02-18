Слафковски набрал очки во всех 4 матчах Олимпиады. 21-летний словак делит 3-е место в гонке бомбардиров турнира с 7 баллами

Юрай Слафковски набрал очки во всех четырех матчах Олимпиады.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски сделал результативную передачу в игре 1/4 финала Олимпиады с Германией (6:2).

21-летний хоккеист набирал очки в каждом из четырех матчей на турнире и делит третье место в гонке бомбардиров Игр с 7 (3+4) очками.

Лидирует Коннор Макдэвид (Канада, 9 очков), вторым идет Лукас Рэймонд (Швеция, 8 очков). По 7 баллов у Мартина Нечаса (Чехия), Тимо Майера (Швейцария) и Леона Драйзайтля (Германия ).

Самый яркий хоккеист Игр – 21-летний пацан из Словакии. Что нужно знать о Слафковски