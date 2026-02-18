Сушинский об игре Италии на ОИ: «Зато у них вино хорошее с сыром. Пусть этим и продолжают заниматься, Олимпиада им не поможет в развитии хоккея»

Сушинский об игре Италии на ОИ: зато у них вино хорошее с сыром.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал выступление сборной Италии на домашней Олимпиаде .

Мужская хоккейная сборная проиграла все четыре матча на турнире с разницей забитых и пропущенных шайб 4:22.

«Ничего удивительного в уровне итальянского хоккея нет. Зато вино хорошее у них с сыром. Пусть и продолжают этим заниматься, у них это лучше получается.

Олимпиада им не поможет в развитии хоккея. Так быстро это не происходит», – сказал Сушинский.