Сушинский об игре Италии на ОИ: «Зато у них вино хорошее с сыром. Пусть этим и продолжают заниматься, Олимпиада им не поможет в развитии хоккея»
Сушинский об игре Италии на ОИ: зато у них вино хорошее с сыром.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал выступление сборной Италии на домашней Олимпиаде.
Мужская хоккейная сборная проиграла все четыре матча на турнире с разницей забитых и пропущенных шайб 4:22.
«Ничего удивительного в уровне итальянского хоккея нет. Зато вино хорошее у них с сыром. Пусть и продолжают этим заниматься, у них это лучше получается.
Олимпиада им не поможет в развитии хоккея. Так быстро это не происходит», – сказал Сушинский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Серджио Парис (капитан): «Мы уважаем Россию. Этот результат придал команде уверенности».
Конор О Ши (тренер): "Россия — соперник другого уровня по сравнению с элитой регби. Но у них потрясающие болельщики. Они очень слаженно болели за них всю игру. Это была отличная тренировка перед кубком мира"
Маттео Миноцци (автор хет-трика): "Русские молодцы. Они не сдавались до конца и дали нам настоящий бой"
Капитан сборной России Василий Артемьев после того матча также получил много комплиментов от итальянских коллег за свое достойное интервью и за то, что российская команда не сдавалась до финального свистка, сумев занести две попытки во втором тайме
Уважению к сопернику надо учить с детства, Уж не нам что-то говорить на итальянцев, которые разгромят нас в футболе, волейболе, баскетболе, регби. Не могу себе представить такие комментарии в адрес заведомо более слабых россиян от Синнера, Джанелли, Микелетто, Доннарумы. Надоело уже это бытовое хамство уровня придорожных алкашей от когда-то хороших спортсменов :( Или тебе Макс напомнить как ты съездил НХЛ покорил, легенда дворового хоккея))))
В баскетболе? А что, там Италия гранд какой-то что-ли, не пойму? Вроде, последняя международная медаль была 22 года назад. (У России с тех пор золото Евробаскета, бронза, бронза Олимпиады. Понятно, что у нас смена поколений, но прям уж разгромят? Единственное, где разгромят действительно - регби.
Но на ОИ в хоккей они тоже играют, а Россия - нет.