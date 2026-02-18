  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сушинский об игре Италии на ОИ: «Зато у них вино хорошее с сыром. Пусть этим и продолжают заниматься, Олимпиада им не поможет в развитии хоккея»
22

Сушинский об игре Италии на ОИ: «Зато у них вино хорошее с сыром. Пусть этим и продолжают заниматься, Олимпиада им не поможет в развитии хоккея»

Сушинский об игре Италии на ОИ: зато у них вино хорошее с сыром.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал выступление сборной Италии на домашней Олимпиаде.

Мужская хоккейная сборная проиграла все четыре матча на турнире с разницей забитых и пропущенных шайб 4:22.

«Ничего удивительного в уровне итальянского хоккея нет. Зато вино хорошее у них с сыром. Пусть и продолжают этим заниматься, у них это лучше получается.

Олимпиада им не поможет в развитии хоккея. Так быстро это не происходит», – сказал Сушинский.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
еда
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Сушинский
logoСборная Италии по хоккею
logoОлимпиада-2026
алкоголь и спорт
logoолимпийский хоккейный турнир
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Перед чемпионатом мира по Регби 2019, на который мы попали случайно после отстранения Румынии и Испании из-за мухлежа с гражданством игроков, была поставлена задача в авральном порядке приблизиться к Италии. В итоге за несколько месяцев до турнира в товарняке проиграли итальянцам 15:85. Италия тогда установила рекорд по количеству набранных очков в одном матче за последние десятилетия. Комментарии итальянской сборной после матча

Серджио Парис (капитан): «Мы уважаем Россию. Этот результат придал команде уверенности».

Конор О Ши (тренер): "Россия — соперник другого уровня по сравнению с элитой регби. Но у них потрясающие болельщики. Они очень слаженно болели за них всю игру. Это была отличная тренировка перед кубком мира"

Маттео Миноцци (автор хет-трика): "Русские молодцы. Они не сдавались до конца и дали нам настоящий бой"

Капитан сборной России Василий Артемьев после того матча также получил много комплиментов от итальянских коллег за свое достойное интервью и за то, что российская команда не сдавалась до финального свистка, сумев занести две попытки во втором тайме
_________________________________

Уважению к сопернику надо учить с детства, Уж не нам что-то говорить на итальянцев, которые разгромят нас в футболе, волейболе, баскетболе, регби. Не могу себе представить такие комментарии в адрес заведомо более слабых россиян от Синнера, Джанелли, Микелетто, Доннарумы. Надоело уже это бытовое хамство уровня придорожных алкашей от когда-то хороших спортсменов :( Или тебе Макс напомнить как ты съездил НХЛ покорил, легенда дворового хоккея))))
Ответ Алексaндр Молодкин
Перед чемпионатом мира по Регби 2019, на который мы попали случайно после отстранения Румынии и Испании из-за мухлежа с гражданством игроков, была поставлена задача в авральном порядке приблизиться к Италии. В итоге за несколько месяцев до турнира в товарняке проиграли итальянцам 15:85. Италия тогда установила рекорд по количеству набранных очков в одном матче за последние десятилетия. Комментарии итальянской сборной после матча Серджио Парис (капитан): «Мы уважаем Россию. Этот результат придал команде уверенности». Конор О Ши (тренер): "Россия — соперник другого уровня по сравнению с элитой регби. Но у них потрясающие болельщики. Они очень слаженно болели за них всю игру. Это была отличная тренировка перед кубком мира" Маттео Миноцци (автор хет-трика): "Русские молодцы. Они не сдавались до конца и дали нам настоящий бой" Капитан сборной России Василий Артемьев после того матча также получил много комплиментов от итальянских коллег за свое достойное интервью и за то, что российская команда не сдавалась до финального свистка, сумев занести две попытки во втором тайме _________________________________ Уважению к сопернику надо учить с детства, Уж не нам что-то говорить на итальянцев, которые разгромят нас в футболе, волейболе, баскетболе, регби. Не могу себе представить такие комментарии в адрес заведомо более слабых россиян от Синнера, Джанелли, Микелетто, Доннарумы. Надоело уже это бытовое хамство уровня придорожных алкашей от когда-то хороших спортсменов :( Или тебе Макс напомнить как ты съездил НХЛ покорил, легенда дворового хоккея))))
В чем они разгромят? (Если что, не оправдываю выпады Сушинского). В футболе? Где они на пути к пропуску третьего ЧМ подряд? В волейболе? Так-то сборная России до отстранения это один из главных фаворитов любого турнира, на всех олимпиадах с 2000 года попадали в топ-4. С какого перепугу Италия должна прям разгромить Россию?
В баскетболе? А что, там Италия гранд какой-то что-ли, не пойму? Вроде, последняя международная медаль была 22 года назад. (У России с тех пор золото Евробаскета, бронза, бронза Олимпиады. Понятно, что у нас смена поколений, но прям уж разгромят? Единственное, где разгромят действительно - регби.
Ответ Алексaндр Молодкин
Перед чемпионатом мира по Регби 2019, на который мы попали случайно после отстранения Румынии и Испании из-за мухлежа с гражданством игроков, была поставлена задача в авральном порядке приблизиться к Италии. В итоге за несколько месяцев до турнира в товарняке проиграли итальянцам 15:85. Италия тогда установила рекорд по количеству набранных очков в одном матче за последние десятилетия. Комментарии итальянской сборной после матча Серджио Парис (капитан): «Мы уважаем Россию. Этот результат придал команде уверенности». Конор О Ши (тренер): "Россия — соперник другого уровня по сравнению с элитой регби. Но у них потрясающие болельщики. Они очень слаженно болели за них всю игру. Это была отличная тренировка перед кубком мира" Маттео Миноцци (автор хет-трика): "Русские молодцы. Они не сдавались до конца и дали нам настоящий бой" Капитан сборной России Василий Артемьев после того матча также получил много комплиментов от итальянских коллег за свое достойное интервью и за то, что российская команда не сдавалась до финального свистка, сумев занести две попытки во втором тайме _________________________________ Уважению к сопернику надо учить с детства, Уж не нам что-то говорить на итальянцев, которые разгромят нас в футболе, волейболе, баскетболе, регби. Не могу себе представить такие комментарии в адрес заведомо более слабых россиян от Синнера, Джанелли, Микелетто, Доннарумы. Надоело уже это бытовое хамство уровня придорожных алкашей от когда-то хороших спортсменов :( Или тебе Макс напомнить как ты съездил НХЛ покорил, легенда дворового хоккея))))
Регби это совсем другой вид спорта....бьются в кровь,но уважение есть...в том числе и на тоибунах
Вино, паста, сыр, футбол, автомобили, кино, архитектура, волейбол, баскетбол - да много в чём итальянцы дадут прикурить России.

Но на ОИ в хоккей они тоже играют, а Россия - нет.
Ответ Инженер-конструктор
Вино, паста, сыр, футбол, автомобили, кино, архитектура, волейбол, баскетбол - да много в чём итальянцы дадут прикурить России. Но на ОИ в хоккей они тоже играют, а Россия - нет.
Музыка ещё.
Ответ Инженер-конструктор
Вино, паста, сыр, футбол, автомобили, кино, архитектура, волейбол, баскетбол - да много в чём итальянцы дадут прикурить России. Но на ОИ в хоккей они тоже играют, а Россия - нет.
Волейбол сопоставимый ровно как и баскетбол.
Завтра Ротенберг порекомендует ОАЭ ограничиться добычей нефти, а Индии - выращиванием чая. В хоккее у них шансов нет...
Какой то снобизм. Представьте если бы условный Баджо заявил что то типа, русским надо не в футбол играть, а лапти плести, у них это лучше получается.
Ответ RembaXXX
Какой то снобизм. Представьте если бы условный Баджо заявил что то типа, русским надо не в футбол играть, а лапти плести, у них это лучше получается.
щас уже и лапти плести не могут.только недра из земли качать и продавать
Ответ RembaXXX
Какой то снобизм. Представьте если бы условный Баджо заявил что то типа, русским надо не в футбол играть, а лапти плести, у них это лучше получается.
Сушинский ничего не сказал про то, что итальянцам не надо играть в хоккей. Он сказал именно за Олимпиаду. Не надо передергивать
И Ламборгини
Помним Сушинского в матчах с канадцами из НХЛ - крайне печальное зрелище
Италия - это рай на земле. Мы там уже раз 20 были. Там есть всё - природа, культура, история, архитектура, кухня, вино, и люди приятнейшие. Кто не был, бегите покупайте билеты.
Сколько же все же в россиянах (не всех, конечно) ненависти, презрения и просто хамства к другим.
Сушинский просто сказал, что хоккей это не для итальянцев. Так бывает. У любой нации есть свои любимые виды спорта, а некоторые не развиваются, хоть тресни. Японцев столько лет держали в высшей лиге, а толку нет. У Италии уже две Олимпиады, а даже нормальной лиги нет. Это как бейсбол в России, вроде и есть, а толку нет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
38-летний Дженони сделал 2-й шатаут на Олимпиаде – в матче с Италией. Вратарь Швейцарии лидирует на турнире по сухим играм
17 февраля, 13:58
Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США – 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место
16 февраля, 03:45
Швеция сыграет с Латвией, Чехия – с Данией, Германия против Франции, Швейцария встретится с Италией в 1/8 финала Олимпиады-2026
15 февраля, 23:05
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
3 минуты назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
12 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
24 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
39 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
52 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем