Драйзайтль набрал 7 очков в 5 матчах на Олимпиаде – рекорд Германии для Игр с участием НХЛ

Леон Драйзайтль набрал 7 очков в 5 матчах на Олимпиаде.

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль набрал 7 (2+5) очков в 5 матчах на Олимпиаде-2026. Сегодня его команда проиграла Словакии в 1/4 финала и покинула турнир.

30-летний форвард «Эдмонтона » побил рекорд сборной по числу результативных действий для немецких хоккеистов на Играх с участием игроков НХЛ.

Он превзошел достижение Лена Соччио (3+3 за 7 матчей в 2002 году) и обошел партнера по нынешней сборной Тима Штюцле (4+2 за 5 игр).

Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0