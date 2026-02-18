  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Драйзайтль набрал 7 очков в 5 матчах на Олимпиаде – рекорд Германии для Игр с участием НХЛ
9

Драйзайтль набрал 7 очков в 5 матчах на Олимпиаде – рекорд Германии для Игр с участием НХЛ

Леон Драйзайтль набрал 7 очков в 5 матчах на Олимпиаде.

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль набрал 7 (2+5) очков в 5 матчах на Олимпиаде-2026. Сегодня его команда проиграла Словакии в 1/4 финала и покинула турнир.

30-летний форвард «Эдмонтона» побил рекорд сборной по числу результативных действий для немецких хоккеистов на Играх с участием игроков НХЛ.

Он превзошел достижение Лена Соччио (3+3 за 7 матчей в 2002 году) и обошел партнера по нынешней сборной Тима Штюцле (4+2 за 5 игр).

Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoОлимпиада-2026
logoЛеон Драйзайтль
logoТим Штюцле
logoНХЛ
рекорды
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЭдмонтон
logoСборная Германии по хоккею
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Плохо играл весь турнир по факту, с Латвией несколько 100% моментов запорол, сегодня его вообще видно не было. Хотя много брал на себя и партнеров давил авторитетом. Конечно, это и вина тренера, который не смог его задействовать нормально.
Ответ RembaXXX
Плохо играл весь турнир по факту, с Латвией несколько 100% моментов запорол, сегодня его вообще видно не было. Хотя много брал на себя и партнеров давил авторитетом. Конечно, это и вина тренера, который не смог его задействовать нормально.
все верно. еще падал много после достаточно лайтовых контактов весь турнир.
но даже при слабой игре показал класс и все моменты так или иначе прошли через него.....

вот то что оборона была дыренью весь турнир - вот их главная проблема.
и латвия все спорные подборы выигрывала, и словакия сегодня, да и дания тоже простила прилично.....
У Драйзайтля тяжёлый год, два финала кубка подряд просто так не даются, плюс играть каждый день тяжело. Дурацкий какой-то формат: в плове кто-то свежий, кто-то с языком на плече. Нет, сборная Германии однозначно на этом турнире слабее Словаков, и словаки заслуженно идут дальше. Но к турниру тоже вопросы.
Лучший немец в хоккее сделал рекорд на ОИ, что логично, забил бы ещё больше, но Германия вышла из чата.
Очередной "рекорд" с оговорками, обычный то у кого ?
Ответ j_jms
Очередной "рекорд" с оговорками, обычный то у кого ?
Думаю что у Эрика Кюнхакеля.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады – 6:2. Сборная вышла в полуфинал на вторых Играх подряд
18 февраля, 13:40
Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0
18 февраля, 13:22
Драйзайтль о том, что Мэттью Ткачак сравнил его с подружкой невесты: «Это его игра, и он считает, что хорош в ней. Меня это не задевает»
18 февраля, 11:34
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
3 минуты назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
12 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
24 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
39 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
52 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем