Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады – 6:2. Сборная вышла в полуфинал на вторых Играх подряд

Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады.

Сборная Словакии оказалась сильнее Германии (5:2) в четвертьфинале Олимпиады и стала первым полуфиналистом мужского хоккейного турнира.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард «Сан-Хосе» Павол Регенда, Адам Ружичка из «Спартака» сделал голевой пас. Остальные игроки, представляющие FONBET КХЛ (Мартин Гернат, Адам Лишка), не отметились результативными действиями.

Словакия сыграет в полуфинале на второй Олимпиаде подряд. В 2022 году турнир проходил без участия НХЛ, сборная заняла третье место (0:2 с Финляндией в 1/2 финала и 4:0 со Швецией в матче за бронзу).

Словаков надо поздравить с успешным выступлением.Хорошая у них команда,есть две звездочки Славковский и Дворски,есть опытные игроки.Эта команда заслужила бороться за медали ОИ.
Ну какие же словаки красавцы! Причем когда перед турниром рассуждали о том, кто может выйти в полуфинал кроме Канады, США, Швеции и Финляндии, то называли и немцев, и чехов, и швейцарцев, а вот Словакию вообще никто не котировал.
Причем особенно круто, что в полуфинал они вышли не оверперфомансом вратаря или главной звезды, а именно командной игрой и дисциплиной. Такой хоккей и должен награждаться. Надеюсь, что хотя бы в одном из оставшихся 2 матчей тоже смогут зацепиться, но в любом случае выход в полуфинал - крутое достижение!
Ну это ваще прикол, пару хитов по Драйзатлю в первом периоде и человек выпал из игры до конца матча, не такого я ожидал почему то
Драйз без МакДэвида - деньги на ветер!
Ну это же бред полный, Драйзайтль был самым опасным игроком с первой и до последней минуты среди обеих команд
Я призывал не сильно радоваться болельщиков сборной Словакии после первого матча с финнами — мол, это ж первый матч, все еще может поменяться. Но теперь готов поздравить с выходом в 1/2 и пожелать выхода в финал ОИ, кто бы ни был следующим соперником.
Рад за словаков. Молодцы.
С учётом того, что кто-то из пары США-Швеция сегодня гарантированно поедет домой, словаки как будто прыгнули выше головы. Но полностью заслуженно. Молодцы.
Собственно тут и можно увидеть силу сборной Германии на ОИ, когда туда приезжают игроки из НХЛ.
Да и на прошлой без игроков НХЛ крупно слили тем же словакам.
Словакия нравится, болею за них. Красавцы.
Надеюсь удастся завоевать бронзу. 💪
Как-то бесславно для Драйзайтля и ко турнир прошёл. А словаки молодцы, что сказать, заслужили выход в полуфинал.
Причем если последний перформанс словаков на Олимпиаде, ковался руками ветеранов- Хара, Штумпел, Демитра, габорик, Хосса, Зедник, Шатан, Палффи итд. То теперь главные игроки чуть за 20.
Молодцы
