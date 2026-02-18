Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады – 6:2. Сборная вышла в полуфинал на вторых Играх подряд

Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады.

Сборная Словакии оказалась сильнее Германии (5:2) в четвертьфинале Олимпиады и стала первым полуфиналистом мужского хоккейного турнира.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард «Сан-Хосе» Павол Регенда , Адам Ружичка из «Спартака» сделал голевой пас. Остальные игроки, представляющие FONBET КХЛ (Мартин Гернат , Адам Лишка ), не отметились результативными действиями.

Словакия сыграет в полуфинале на второй Олимпиаде подряд. В 2022 году турнир проходил без участия НХЛ, сборная заняла третье место (0:2 с Финляндией в 1/2 финала и 4:0 со Швецией в матче за бронзу).