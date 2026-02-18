Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады – 6:2. Сборная вышла в полуфинал на вторых Играх подряд
Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады.
Сборная Словакии оказалась сильнее Германии (5:2) в четвертьфинале Олимпиады и стала первым полуфиналистом мужского хоккейного турнира.
В составе победителей 3 (2+1) очка набрал форвард «Сан-Хосе» Павол Регенда, Адам Ружичка из «Спартака» сделал голевой пас. Остальные игроки, представляющие FONBET КХЛ (Мартин Гернат, Адам Лишка), не отметились результативными действиями.
Словакия сыграет в полуфинале на второй Олимпиаде подряд. В 2022 году турнир проходил без участия НХЛ, сборная заняла третье место (0:2 с Финляндией в 1/2 финала и 4:0 со Швецией в матче за бронзу).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Причем особенно круто, что в полуфинал они вышли не оверперфомансом вратаря или главной звезды, а именно командной игрой и дисциплиной. Такой хоккей и должен награждаться. Надеюсь, что хотя бы в одном из оставшихся 2 матчей тоже смогут зацепиться, но в любом случае выход в полуфинал - крутое достижение!
Да и на прошлой без игроков НХЛ крупно слили тем же словакам.
Надеюсь удастся завоевать бронзу. 💪
Молодцы