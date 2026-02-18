Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0

Дворски побил рекорд Овечкина по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ.

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски набрал 2 (1+1) очка в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира против Германии (5:2, третий период).

На счету 20-летнего форварда «Сент-Луиса» стало 6 (3+3) очков на этих Играх. Он установил новый рекорд для новичков НХЛ на Олимпиадах.

Предыдущее достижение делили Александр Овечкин (2006, 5+0), финн Сами Ватанен (2014, 0+5) и его соотечественник Олли Мяяття (2014, 3+2).

В этом регулярном чемпионате НХЛ Дворски провел 47 матчей и набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 5».