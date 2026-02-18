Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0
Дворски побил рекорд Овечкина по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ.
Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски набрал 2 (1+1) очка в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира против Германии (5:2, третий период).
На счету 20-летнего форварда «Сент-Луиса» стало 6 (3+3) очков на этих Играх. Он установил новый рекорд для новичков НХЛ на Олимпиадах.
Предыдущее достижение делили Александр Овечкин (2006, 5+0), финн Сами Ватанен (2014, 0+5) и его соотечественник Олли Мяяття (2014, 3+2).
В этом регулярном чемпионате НХЛ Дворски провел 47 матчей и набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Рад за них.
Надеюсь и у нас новые звезды появятся.