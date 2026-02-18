  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0
4

Дворски обошел Овечкина и побил рекорд по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ – 6. У Александра в 2006-м было 5+0

Дворски побил рекорд Овечкина по очкам на Олимпиаде для новичков НХЛ.

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски набрал 2 (1+1) очка в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира против Германии (5:2, третий период).

На счету 20-летнего форварда «Сент-Луиса» стало 6 (3+3) очков на этих Играх. Он установил новый рекорд для новичков НХЛ на Олимпиадах.

Предыдущее достижение делили Александр Овечкин (2006, 5+0), финн Сами Ватанен (2014, 0+5) и его соотечественник Олли Мяяття (2014, 3+2).

В этом регулярном чемпионате НХЛ Дворски провел 47 матчей и набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 5».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Овечкин
logoСами Ватанен
logoОлли Мяяття
logoСент-Луис
logoСборная Словакии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoВашингтон
logoДалибор Дворски
рекорды
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Классная команда у Словакии. Именно что команда. Достойные наследники состава 2006-2010 годов
Резвый паренек! СЛБ угадал на драфте
Дворски и Славковски подняли упавшее знамя!
Рад за них.
Надеюсь и у нас новые звезды появятся.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»
18 февраля, 05:45
Вратарь Швеции Густавссон: «Овечкин и Капризов входят в топ-5 НХЛ. С ними была бы одна из лучших команд Олимпиады»
16 февраля, 14:54
Словакия вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026, выиграв группу В за счет лучшей разницы шайб против Финляндии (2-е место) и Швеции (3-е). Ее обеспечил гол Дворски шведам на 59:21
14 февраля, 18:39
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
3 минуты назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
12 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
24 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
39 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
52 минуты назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем