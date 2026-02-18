Часть сборной Франции была недовольна отстранением Кринона за драку с Уилсоном. Защитник Галле назвал решение предвзятым, вратарь Келлер – шуткой

Часть сборной Франции была недовольна отстранением Кринона за драку с Уилсоном.

Несколько игроков сборной Франции открыто выразили недовольство отстранением защитника Пьерра Кринона за драку с Томом Уилсоном в матче группового раунда Олимпиады против Канады (2:10).

Отметим, что хоккеиста отстранила Федерация хоккея Франции за «провокационное поведение» при уходе с ледовой арены.

Вратарь Антуан Келлер назвал дисквалификацию шуткой, а защитник Уго Галле заявил, что федерация «предвзята из-за прошлых инцидентов».

Ранее Кринон был дисквалифицирован на 7 игр чемпионата Франции после того, как несколько раз ударил вратаря без маски, повредив ему глаз.

Прокурор Гренобля принял решение возбудить дело против Кринона по тому эпизоду только после драки хоккеиста с Уилсоном.

Франция проиграла все четыре матча на турнире с разницей забитых и пропущенных шайб 6:25.

