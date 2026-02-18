  • Спортс
  • Салливан о стрельбе на матче детских команд в США: «Наши сердца и молитвы обращены к пострадавшим. Очень болезненная история – двое наших тренеров оттуда, я вырос в Массачусетсе»
Главный тренер сборной США Майк Салливан прокомментировал стрельбу на хоккейном матче в средней школе города Паутакет, штат Род-Айленд. Инцидент произошел во время игры между командами «Ковентри/Джонстон» и «Блэкстоун Вэлли».

Власти города сообщили о гибели трех человек, включая стрелявшего – 56-летнего Роберта Доргана (трансгендер, ставший использовать имя Роберта Эспозито). По данным полиции, он страдал психическим расстройством.

Сообщается, что виновник происшествия открыл огонь по своей бывшей жене, их троим детям и другу семьи, которые присутствовали на игре в качестве зрителей. Женщина скончалась на месте, а один из детей – в больнице.

Игра транслировалась на сервисе, который показывает спортивные мероприятия для молодежи.

«Наши сердца и молитвы обращены к пострадавшим. Это очень болезненная история для меня, ведь я вырос в Массачусетсе. Двое наших тренеров родом из Род-Айленда.

Ужасная трагедия. Я хотел просто сказать, как сильно мы сожалеем и сочувствуем жертвам», – сказал Салливан.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Молли Уокер
