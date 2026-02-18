  • Спортс
  • Ротенберг выложил фото с Александром Реввой: «Расширяем хоккейную семью. Договорились, что Александр выйдет с нами на лед при случае»
Ротенберг выложил фото с Александром Реввой: «Расширяем хоккейную семью. Договорились, что Александр выйдет с нами на лед при случае»

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Реввой.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выложил фото с актером и певцом Александром Реввой.

«Летим в Пермь – открывать новую арену «Красная Машина» и проводить мастер-класс для молодых пермских хоккеистов.

В аэропорту встретил друга Александра Ревву. Поговорили про хоккей, массовый спорт, проект «Красная Машина ДВОР» и возможные совместные проекты.

Договорились, что при случае Александр выйдет с нами на лед и сыграет вместе с ребятами.

Расширяем нашу хоккейную семью», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Роман Ротенберг: «Главное, чтобы МОК дал установку в приказном порядке – вернуть сборную России на всех уровнях. Уверены, что скоро это произойдет»

Затрахали вы с этим микроблоггером.
Когда черные списки тегов будут введены.
Ответ NoN
Затрахали вы с этим микроблоггером. Когда черные списки тегов будут введены.
Голубые, как яйца дрозда.
Никогда! Пара-рара-рам парара-рарам.
Ответ NoN
Затрахали вы с этим микроблоггером. Когда черные списки тегов будут введены.
После белых списков.
И случайно при себе оказалась форма ))
Ответ barbarian1991
И случайно при себе оказалась форма ))
С себя снял. Он всегда в ней ходит)
Ответ barbarian1991
И случайно при себе оказалась форма ))
так на мастер класс же летят, естественно форма с собой
скажи кто твой друг,сразу понятно кто ты. хоккей не преплетайте,дружите без хоккея,в баню вместе хотите.
Роттенбергу осталось переспать с Филиппом и попасть в списки Эпштейна !
И завязывай с хоккеем , ну не твое это !
Рооооман Пирожкоооов…
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Рооооман Пирожкоооов…
противнее рожи я на тв не видел
Торговля лицом. А что ещё может Ревва?
Ответ Melnikov1968
Торговля лицом. А что ещё может Ревва?
где вы видите лицо?
Хотел кликнуть новость про презервативы, но оказался тут.
Александр Ревва: расширяем нашу семью комиков.
Ревва такой же певец как Ротен тренер
А разве Ревва был не анти...?
Уже переобулся? Или ради фотки с Ротенбергом на все готов?
