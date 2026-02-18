Ротенберг выложил фото с Александром Реввой: «Расширяем хоккейную семью. Договорились, что Александр выйдет с нами на лед при случае»
Роман Ротенберг выложил фото с Александром Реввой.
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выложил фото с актером и певцом Александром Реввой.
«Летим в Пермь – открывать новую арену «Красная Машина» и проводить мастер-класс для молодых пермских хоккеистов.
В аэропорту встретил друга Александра Ревву. Поговорили про хоккей, массовый спорт, проект «Красная Машина ДВОР» и возможные совместные проекты.
Договорились, что при случае Александр выйдет с нами на лед и сыграет вместе с ребятами.
Расширяем нашу хоккейную семью», – написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Роман Ротенберг: «Главное, чтобы МОК дал установку в приказном порядке – вернуть сборную России на всех уровнях. Уверены, что скоро это произойдет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
