Факса не сыграет за Чехию против Канады в 1/4 финала ОИ из-за травмы. У форварда «Далласа» 0+2 в 3 матчах на турнире

Нападающий сборной Чехии Радек Факса пропустит четвертьфинальный матч Олимпиады с Канадой из-за травмы нижней части тела. Встреча пройдет 18 февраля.
32-летний хоккеист провел на турнире 3 матча и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 2». Он получил повреждение в игре группового раунда со Швейцарией (3:4 ОТ).
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Факсы 56 матчей за «Даллас» и 17 (2+15) очков при полезности «плюс 1» и 11:41 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Роберта Рампы
Что то мне подсказывает, что Канада крупко обыграет Чехов
Эх, также думал. А оно вот как получилось))
