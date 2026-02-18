  • Спортс
  • Факса не сыграет за Чехию против Канады в 1/4 финала ОИ из-за травмы. У форварда «Далласа» 0+2 в 3 матчах на турнире
2

Радек Факса не сыграет за Чехию против Канады в 1/4 финала ОИ из-за травмы.

Нападающий сборной Чехии Радек Факса пропустит четвертьфинальный матч Олимпиады с Канадой из-за травмы нижней части тела. Встреча пройдет 18 февраля.

32-летний хоккеист провел на турнире 3 матча и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 2». Он получил повреждение в игре группового раунда со Швейцарией (3:4 ОТ).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Факсы 56 матчей за «Даллас» и 17 (2+15) очков при полезности «плюс 1» и 11:41 в среднем на льду.

Канада против Чехии, США – Швеция. В четвертьфиналах Олимпиады будет жара!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Роберта Рампы
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что то мне подсказывает, что Канада крупко обыграет Чехов
Ответ alexsem69
Что то мне подсказывает, что Канада крупко обыграет Чехов
Эх, также думал. А оно вот как получилось))
