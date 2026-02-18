1

«Юта» вызвала Симашева и Бута в НХЛ

«Юта» вызвала Симашева и Бута в НХЛ.

«Юта» вызвала защитника Дмитрия Симашева и форварда Даниила Бута из фарм-клуба. Ранее клубы НХЛ возобновили командные тренировки.

Симашев начинал сезон в основной команде и провел за нее 24 матча, набрав 1 (0+1) очко при полезности «минус 9».

Затем 21-летнего игрока отправили в «Тусон». В регулярном чемпионате АХЛ на его счету 23 (7+16) очка в 25 играх при полезности «плюс 2».

Бут также проводит сезон в двух лигах. В НХЛ у него 3+4 за 28 матчей при полезности «плюс 2», в АХЛ – 17 (8+9) очков за 20 игр.

Также в основную команду «Юты» переведены Бен МаккартниМэтт Виллальта и Маверик Ламурье.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Юты»
logoДмитрий Симашев
logoАХЛ
logoНХЛ
logoЮта
logoТусон
logoДаниил Бут
logoМаверик Ламурье
Бен Маккартни
logoМэтт Виллальта
Олимпийцев заменили, пока те не вернулись.
