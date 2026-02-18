«Юта» вызвала Симашева и Бута в НХЛ
«Юта» вызвала Симашева и Бута в НХЛ.
«Юта» вызвала защитника Дмитрия Симашева и форварда Даниила Бута из фарм-клуба. Ранее клубы НХЛ возобновили командные тренировки.
Симашев начинал сезон в основной команде и провел за нее 24 матча, набрав 1 (0+1) очко при полезности «минус 9».
Затем 21-летнего игрока отправили в «Тусон». В регулярном чемпионате АХЛ на его счету 23 (7+16) очка в 25 играх при полезности «плюс 2».
Бут также проводит сезон в двух лигах. В НХЛ у него 3+4 за 28 матчей при полезности «плюс 2», в АХЛ – 17 (8+9) очков за 20 игр.
Также в основную команду «Юты» переведены Бен Маккартни, Мэтт Виллальта и Маверик Ламурье.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Юты»
Олимпийцев заменили, пока те не вернулись.
