Шестеркин провел полноценную тренировку с «Рейнджерс». Голкипер не играет с 6 января из-за травмы

Шестеркин провел первую тренировку с «Рейнджерс» после травмы.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин провел первую полноценную тренировку с командой после травмы нижней части тела, из-за которой он не играл с 6 января.

Голкипер получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:3) после контакта с Джоном-Джейсоном Петеркой.

В этом сезоне Шестеркин выиграл 17 матчей из 34, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

«Рейнджерс» идут последними в Восточной конференции, набрав 50 очков за 57 матчей.

