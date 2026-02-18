Шестеркин провел полноценную тренировку с «Рейнджерс». Голкипер не играет с 6 января из-за травмы
Шестеркин провел первую тренировку с «Рейнджерс» после травмы.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первую полноценную тренировку с командой после травмы нижней части тела, из-за которой он не играл с 6 января.
Голкипер получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:3) после контакта с Джоном-Джейсоном Петеркой.
В этом сезоне Шестеркин выиграл 17 матчей из 34, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,45.
«Рейнджерс» идут последними в Восточной конференции, набрав 50 очков за 57 матчей.
Николай Хабибулин: «В России нет вратарской школы как таковой. Есть отдельные личности – безумно талантливые, но все разные. Шведы, финны друг на друга похожи – у них система»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: New York Post
