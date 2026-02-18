  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шелдон Ремпал: «Россия против Канады – главное противостояние в хоккее. В этих играх всегда самый серьезный накал»
7

Шелдон Ремпал: «Россия против Канады – главное противостояние в хоккее. В этих играх всегда самый серьезный накал»

Шелдон Ремпал: Россия против Канады – главное противостояние в хоккее.

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, который проходит в Италии.

– Стараюсь смотреть Олимпиаду по возможности и поддерживаю сборную Канады. Приятно увидеть на льду игроков НХЛ.

– Канаду называют главным фаворитом олимпийского турнира…

– Цель Канады – это всегда золото. Надеюсь, что наша сборная сможет выполнить эту задачу.

– На турнире не хватает только сборной России?

– Было бы намного лучше, если бы сборная России принимала участие в турнире. Это сильная команда, и всегда интересно увидеть ее на льду, в том числе в играх против Канады.

– Россия – Канада – одно из главных противостояний в хоккее?

– Я бы сказал, что это главное противостояние. В этих играх всегда самый серьезный накал, поэтому их очень интересно смотреть, – сказал Ремпал.

Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoШелдон Ремпал
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСалават Юлаев
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
удачи сегодня Шелдон🙌🏻
Быть честным, самый сильный накал всегда в матчах Канада - США.
В олимпийских матчах Канада - Россия мы пока отлетаем, к сожалению
Ответ khayembii
Быть честным, самый сильный накал всегда в матчах Канада - США. В олимпийских матчах Канада - Россия мы пока отлетаем, к сожалению
Это когда мы отлетаем? В Ванкувере?а Турина вроде как и небыло?
Ответ Павел_1116679604
Это когда мы отлетаем? В Ванкувере?а Турина вроде как и небыло?
Был Кубок Мира 2016, это ещё +2 игры в сильнейших составах: с контрольным матчем до него и матчем в 1/2. 3:2 ОТ и 5:3, оба в пользу кленовых. А ещё был красноречивый позорный финал 2015 со счётом 6:1, также в пользу Канады.
А Турин относительно Милана, всё равно что в 2006 вспоминать о Кубке Канады 1987. Те же 20 лет разницы, совсем другие люди, воспринимается как мифы и легенды Древней Греции.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин о хоккее на ОИ: «Не знаю, как Россия бы сыграла, хороших команд много. Канадцы сильное впечатление произвели»
17 февраля, 15:49
Франция проиграла все 4 матча с общим счетом 6:25 и вылетела с Олимпиады. Команда заменила Россию на турнире
17 февраля, 13:45
Филлипс об Олимпиаде: «С Россией это была бы борьба лучших из лучших, но сейчас это не совсем так. Болею за Канаду, но не думаю, что они фавориты на золото – любой может выиграть»
17 февраля, 11:42
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
1 минуту назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
11 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
22 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
37 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
50 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем