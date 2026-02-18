Шелдон Ремпал: «Россия против Канады – главное противостояние в хоккее. В этих играх всегда самый серьезный накал»

Шелдон Ремпал: Россия против Канады – главное противостояние в хоккее.

Нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, который проходит в Италии.

– Стараюсь смотреть Олимпиаду по возможности и поддерживаю сборную Канады. Приятно увидеть на льду игроков НХЛ.

– Канаду называют главным фаворитом олимпийского турнира…

– Цель Канады – это всегда золото. Надеюсь, что наша сборная сможет выполнить эту задачу.

– На турнире не хватает только сборной России?

– Было бы намного лучше, если бы сборная России принимала участие в турнире. Это сильная команда, и всегда интересно увидеть ее на льду, в том числе в играх против Канады.

– Россия – Канада – одно из главных противостояний в хоккее?

– Я бы сказал, что это главное противостояние. В этих играх всегда самый серьезный накал, поэтому их очень интересно смотреть, – сказал Ремпал.

