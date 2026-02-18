  • Спортс
  • Болельщик «Сибири» получил 1,5 года условно за драку с полицейским на матче КХЛ. Пьяный мужчина минимум 3 раза ударил сотрудника ногой. Еще раз – в область лица в патрульной машине
Болельщик «Сибири» получил 1,5 года условно за драку с полицейским на матче КХЛ. Пьяный мужчина минимум 3 раза ударил сотрудника ногой. Еще раз – в область лица в патрульной машине

Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 годам условно болельщика «Сибири», который на матче FONBET КХЛ с «Автомобилистом» (0:5) подрался с охранником, а затем напал на полицейского.

«Воложанин П. Д. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что 23 декабря 2025 года Петр Воложанин, находясь в состоянии опьянения, нарушил правила поведения на стадионе и затеял конфликт с сотрудником службы безопасности клуба, который перерос в драку. Разнимать их пришли сотрудники полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее трех ударов ногой. Позже, находясь в патрульном автомобиле, он нанес полицейскому еще один удар ногой в область лица.

Суд также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Воложанин обвинялся по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих обязанностей).

то ли дело если бы стаканчиком на митинге, дали бы лет восемь строгача.
Ответ Nokolay Vasiliev
то ли дело если бы стаканчиком на митинге, дали бы лет восемь строгача.
Классово близкий, чо
Ответ Nokolay Vasiliev
то ли дело если бы стаканчиком на митинге, дали бы лет восемь строгача.
И чайку...В смысле, чаю...
а мог бы стаканчик кинуть, так что легко отделался сотрудник
Ответ разноцветный логотип
а мог бы стаканчик кинуть, так что легко отделался сотрудник
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Вы наверное пишите доносы и гордитесь этим
Чудовищно гуманно
Ответ gukmamop
Чудовищно гуманно
Это гуманно - вероятно обошлось ему в круглую сумму, самый дорогой поход на хоккей в его жизни, запомнит надолго!
А что так мало, родственник депутата что ли?
Ответ JILYN
А что так мало, родственник депутата что ли?
вы не поверите, каких результатов можно добиться в нашем суде с помощью самой простой взятки
Легко отделался. Отскочил. За такие вещи 2 года по минимуму.
Реально повезло что дали условно.
Безотносительно самого факта, просто интересно - область лица это как определили. А если в район лица?
Ответ Габорик
Безотносительно самого факта, просто интересно - область лица это как определили. А если в район лица?
А если в город лица?!..
Ответ Габорик
Безотносительно самого факта, просто интересно - область лица это как определили. А если в район лица?
Между ушей-точный адрес.
Непонятная история. Для введения Фанайди - мягкое наказание.
Всё нормально, Нургалиев разрешил.
А вы ещё пиво продавать хотите на аренах)))
