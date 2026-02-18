Владимир Потанин: «Футбол будет превалировать над хоккеем по популярности. Это народная, простая игра – бросил мяч на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот»
Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что хоккей не обгонит футбол по популярности.
«Футбол – уникальный вид спорта, очень демократичный. Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать.
Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.
Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться», – сказал Потанин.
Хотя, вспоминая себя. То же самое, правда, у нас были турниры, мы из города, а не из села, и доехать было бесплатно нам малолеткам-то, до стадиона, а не платить родителям.
Вот на что бы выделять и развивать деньги из бюджета, на такой маленький, но нужный спорт, может отсюда ничего не получится в плане спортсменов, а получится откуда-то ещё, из соседнего села, скажем. Но ведь потом пацан за деньги родителей поедет на просмотр в Спартак и станет москвичом и воспитанником, лол, если повезёт. Если. У нас центров притяжения в том же футболе или хоккее не так много, и туда все стремятся. Для них, малышей, большой спорт это не социальный лифт(мб для родителей), они хотят играть, забивать, побеждать. Может быть в ЛЧ, у меня не вышло, может быть за сборную, когда её пустят, но выиграть кубок мира, допустим. Маленькие - они мечтают, и мы мечтали, потом реальность лбом о камень приложила )