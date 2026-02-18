Владимир Потанин: «Футбол будет превалировать над хоккеем по популярности. Это народная, простая игра – бросил мяч на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот»

Владимир Потанин: футбол превалирует над хоккеем по популярности в России.

Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что хоккей не обгонит футбол по популярности.

«Футбол – уникальный вид спорта, очень демократичный. Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать.

Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.

Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться», – сказал Потанин.

