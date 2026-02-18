  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Потанин: «Футбол будет превалировать над хоккеем по популярности. Это народная, простая игра – бросил мяч на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот»
25

Владимир Потанин: «Футбол будет превалировать над хоккеем по популярности. Это народная, простая игра – бросил мяч на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот»

Владимир Потанин: футбол превалирует над хоккеем по популярности в России.

Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что хоккей не обгонит футбол по популярности.

«Футбол – уникальный вид спорта, очень демократичный. Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать.

Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.

Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться», – сказал Потанин.

Потанин о будущем Овечкина: «Скажу грубовато: возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома он не променяет на погоню за 1000 шайб в регулярках НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
logoВладимир Потанин
Норильский никель
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда поклонник хоккея не фанатик, а адекватный человек
футбол банально доступнее
Но на хоккей болельщики денег за год больше тратят, т.е. "рублём за хоккей голосуют".
Ответ Karel
Но на хоккей болельщики денег за год больше тратят, т.е. "рублём за хоккей голосуют".
Причина фан айди на футбол ходят по 30 тысяч а на хоккей по 5 тысяч. Так было до фан айди
Очень глубокие мысли! Надо докторскую писать!1
Это раньше так было. А сейчас им площадок настроили с покрытием и воротами, на которых никого нет.
Ответ Stokes10
Это раньше так было. А сейчас им площадок настроили с покрытием и воротами, на которых никого нет.
Был в селе Подлесово НН области - выстроили клевую коробку, Но на зиму надо лёд заливать, а это некому, ворота есть, желающие есть, а льда, только если бог пошлёт - нальет с небес и ровно заморозит - и то катаются, пытаются. Нравится им. А летом в футбол по полю, где только пробивается травка (та же коробка, только ворота сменили на миниковые), гоняют мальчишки, хотят играть, во всё играть хотят. А я, приезженец с Юга, думаю: ну чему они научатся тут, кроме как растолкать и продуболомить?( А они пытаются эластико сделать или радугу...
Хотя, вспоминая себя. То же самое, правда, у нас были турниры, мы из города, а не из села, и доехать было бесплатно нам малолеткам-то, до стадиона, а не платить родителям.
Вот на что бы выделять и развивать деньги из бюджета, на такой маленький, но нужный спорт, может отсюда ничего не получится в плане спортсменов, а получится откуда-то ещё, из соседнего села, скажем. Но ведь потом пацан за деньги родителей поедет на просмотр в Спартак и станет москвичом и воспитанником, лол, если повезёт. Если. У нас центров притяжения в том же футболе или хоккее не так много, и туда все стремятся. Для них, малышей, большой спорт это не социальный лифт(мб для родителей), они хотят играть, забивать, побеждать. Может быть в ЛЧ, у меня не вышло, может быть за сборную, когда её пустят, но выиграть кубок мира, допустим. Маленькие - они мечтают, и мы мечтали, потом реальность лбом о камень приложила )
Ну честнее было бы сказать: «мяч бросил на асфальт/песок/бетон/резину». Что то я не представляю где можно бесплатно поиграть на траве
Ну всё правильно, хоккейные коробки потому и ставят во дворах до сих пор. Просто их же мало поставить,еще и заливать надо зимой. А этим мяч просто бросить можно 😁😁
Комментарий удален пользователем
Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
Для дворового футбола не нужна трава
Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
это никогда нам не мешало играть в него на снеге)
Сейчас портфели уже никто не ставит
Не в траву, а в снег!! 😀
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Потанин о будущем Овечкина: «Скажу грубовато: возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома он не променяет на погоню за 1000 шайб в регулярках НХЛ»
18 февраля, 08:30
Потанин об Овечкине: «Он не ставил себе цель побить рекорд Гретцки, просто играл в хоккей. Именно поэтому и стал лучшим. Александр уже на Эвересте в спортивном плане»
18 февраля, 06:55
Ротенберг о Кубке патриарха: «Русский хоккей – основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея. Для развития детей это очень важно»
17 февраля, 22:13
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
1 минуту назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
10 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
22 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
37 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
50 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем