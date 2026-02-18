«Сан-Хосе» расторг контракт со Скиннером. У форварда 714 очков за 1115 матчей в НХЛ (Эллиотт Фридман)

«Сан-Хосе» расторг контракт с Джеффом Скиннером.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «Сан-Хосе » расторг контракт с Джеффом Скиннером .

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 32 матча за «Шаркс» и набрал 13 (6+7) очков при полезности «минус 8» и 12:20 в среднем на льду.

Срок его соглашения со средней годовой зарплатой 3 млн долларов был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Всего в НХЛ Скиннер провел 1115 матчей с учетом плей-офф и набрал 714 (380+334) очков.