«Сан-Хосе» расторг контракт со Скиннером. У форварда 714 очков за 1115 матчей в НХЛ (Эллиотт Фридман)
«Сан-Хосе» расторг контракт с Джеффом Скиннером.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «Сан-Хосе» расторг контракт с Джеффом Скиннером.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 32 матча за «Шаркс» и набрал 13 (6+7) очков при полезности «минус 8» и 12:20 в среднем на льду.
Срок его соглашения со средней годовой зарплатой 3 млн долларов был рассчитан до конца сезона-2025/26.
Всего в НХЛ Скиннер провел 1115 матчей с учетом плей-офф и набрал 714 (380+334) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
Жаль этого добряка конечно... но лучше поискать на рынке что то более менее подходящее а вдруг повезет и найдут. (Скоро Скинннер в Европу поедет.)
В Швейцарию
КХЛ
КХЛ
Вряд ли скорее всего в Швейцарию
В контендер хочет, по бороться за кс и перезагрузить карьеру.
