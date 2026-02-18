Пашков про 5 побед подряд у СКА: «В КХЛ много средних команд, играющих сериями – ничего удивительного. Этот сезон не выправить – без солидности трудно далеко зайти в плей-офф»
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах СКА в текущем сезоне FONBET КХЛ.
Армейцы выиграли пять матчей подряд после серии из семи поражений и занимают восьмое место в Западной конференции.
– Еще одна горячая тема – серия побед СКА после серии поражений. Что об этом думаете?
– В КХЛ много средних команд, которые играют сериями, тут ничего удивительного.
От СКА у всех очень большие ожидания, на армейцев Санкт-Петербурга всегда большое давление со стороны прессы. На каком-то этапе это уже было не давление, а даже какая-то истерия – и она сказывалась на позициях главного тренера Игоря Ларионова.
Когда стало ясно, что никаких отставок не будет, а все ограничится только новыми помощниками, СКА пошел на поправку. Это логично – игроки поняли, что дальше им идти вместе с Ларионовым, команда и тренер успокоились. Отсюда серия уверенных побед – в том числе над Уфой с Кузнецовым.
– Ваш прогноз на дальнейшее выступление СКА.
– Думаю, что этот сезон армейцы полностью уже не выправят. Для уверенного выступления в плей-офф нужны выстроенность и, как следствие, стабильность.
Козырь СКА – хороший состав. Но без игрового фундамента и солидности далеко по сетке плей-офф трудно пройти, – сказал Пашков.
