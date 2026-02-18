  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков про 5 побед подряд у СКА: «В КХЛ много средних команд, играющих сериями – ничего удивительного. Этот сезон не выправить – без солидности трудно далеко зайти в плей-офф»
3

Пашков про 5 побед подряд у СКА: «В КХЛ много средних команд, играющих сериями – ничего удивительного. Этот сезон не выправить – без солидности трудно далеко зайти в плей-офф»

Пашков про 5 побед подряд у СКА: в КХЛ много средних команд, играющих сериями.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах СКА в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Армейцы выиграли пять матчей подряд после серии из семи поражений и занимают восьмое место в Западной конференции.

– Еще одна горячая тема – серия побед СКА после серии поражений. Что об этом думаете?

– В КХЛ много средних команд, которые играют сериями, тут ничего удивительного.

От СКА у всех очень большие ожидания, на армейцев Санкт-Петербурга всегда большое давление со стороны прессы. На каком-то этапе это уже было не давление, а даже какая-то истерия – и она сказывалась на позициях главного тренера Игоря Ларионова.

Когда стало ясно, что никаких отставок не будет, а все ограничится только новыми помощниками, СКА пошел на поправку. Это логично – игроки поняли, что дальше им идти вместе с Ларионовым, команда и тренер успокоились. Отсюда серия уверенных побед – в том числе над Уфой с Кузнецовым.

– Ваш прогноз на дальнейшее выступление СКА.

– Думаю, что этот сезон армейцы полностью уже не выправят. Для уверенного выступления в плей-офф нужны выстроенность и, как следствие, стабильность. 

Козырь СКА – хороший состав. Но без игрового фундамента и солидности далеко по сетке плей-офф трудно пройти, – сказал Пашков.

Голдобин о составе Ларионова на ОИ-2026: «Можно оставлю без ответа? У нас тоже лига не хухры‑мухры, все ребята играют в хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Пашков
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoКХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
... А что по Пашкову- выстроенность и солидность"?
С приходом нового главного тренера ска удивит, все таки менеджмент Газпрома не все ещё профукал.
А говорящий американец на пресс конференциях как раз будет мотиватором, за месяц тупую игру от обороны такой команде можно поставить.
Интересно начинается кино
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Щитов о штабе СКА: «Ларионов – человек-лидер, последнее решение за ним. Конфликта стилей с Тамбиевым быть не может. Не считаю, что его приход так сразу улучшил команду»
18 февраля, 04:58
Голдобин о составе Ларионова на ОИ-2026: «Можно оставлю без ответа? У нас тоже лига не хухры‑мухры, все ребята играют в хоккей»
17 февраля, 11:56
Ларионов о Тамбиеве на скамейке СКА: «У нас свобода перемещения, он человек ЕС, латыш, свои правила. Большие расстояния между лавками – каменный век, спасибо «Газпрому» за расходы»
17 февраля, 10:14
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
10 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
22 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
37 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
50 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Плющев о возможном конце карьеры Ягра: «Яромир – величайшее явление в хоккее. Не думаю, что у нас кто‑нибудь сможет играть на его уровне до 50 лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем