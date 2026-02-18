Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»

Плющев об Олимпиаде: Россия не дошла бы до финала.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нынешняя национальная команда не попала бы в финал на Олимпиаде-2026.

– У Канады играют Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Селебрини, Райнхарт. Это самая сильная атака на Олимпиаде?

– Эта сборная выделяется не только нападающими, ведь у них еще и великолепные защитники. Я давно не видел игру защитников на таком высоком уровне. Они чувствуют себя как нападающие, позволяя очень многое на синей линии соперника. У своих ворот они шикарно владеют шайбой, великолепно катаются.

Я давно не видел, чтобы наши игроки забивали броском. Они постоянно щелкают по воротам, а канадцы делают хлесткие броски, которыми раньше отличались наши сборники, например, Александр Гусев .

У Канады команда очень хорошо сбалансирована. Если тренер позволяет себе держать четырех центральных нападающих в одном звене, то это дорогого стоит, потому что у нас и полтора центрального нападающего на сборную не хватит. Не знаю, как будет дальше, но, думаю, Канада своего не упустит на Олимпиаде.

– Сборная России проиграла бы этой Канаде?

– Думаю, мы бы до финала не дошли.

– А до полуфинала?

– Смотря, на кого бы попали. У скандинавов очень мощные команды, у словаков, у чехов, у финнов. Катание – основной конек любой сборной. Если ты владеешь коньками, то все равно обыграешь команду, – сказал Плющев.

