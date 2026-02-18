  • Спортс
  Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»
25

Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»

Плющев об Олимпиаде: Россия не дошла бы до финала.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нынешняя национальная команда не попала бы в финал на Олимпиаде-2026.

– У Канады играют Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Селебрини, Райнхарт. Это самая сильная атака на Олимпиаде?

– Эта сборная выделяется не только нападающими, ведь у них еще и великолепные защитники. Я давно не видел игру защитников на таком высоком уровне. Они чувствуют себя как нападающие, позволяя очень многое на синей линии соперника. У своих ворот они шикарно владеют шайбой, великолепно катаются.

Я давно не видел, чтобы наши игроки забивали броском. Они постоянно щелкают по воротам, а канадцы делают хлесткие броски, которыми раньше отличались наши сборники, например, Александр Гусев.

У Канады команда очень хорошо сбалансирована. Если тренер позволяет себе держать четырех центральных нападающих в одном звене, то это дорогого стоит, потому что у нас и полтора центрального нападающего на сборную не хватит. Не знаю, как будет дальше, но, думаю, Канада своего не упустит на Олимпиаде.

– Сборная России проиграла бы этой Канаде?

– Думаю, мы бы до финала не дошли.

– А до полуфинала?

– Смотря, на кого бы попали. У скандинавов очень мощные команды, у словаков, у чехов, у финнов. Катание – основной конек любой сборной. Если ты владеешь коньками, то все равно обыграешь команду, – сказал Плющев.

Плющев о проблемах российского хоккея: «В КХЛ защитники из-за правила трех секунд отбрасываются и ломают игру. Следствие – у центров нет развития, все завязано на примитив»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
25 комментариев
4 центра в одном звене, как это работает, если это не большинство .
Ответ Алехин
4 центра в одном звене, как это работает, если это не большинство .
Опередил! Кто-нибудь скажите ему, что в звене 3 нападающих😅
На таком турнире 1 матч выдать можно, даже против СА, никогда не говори никогда. Зачем тогда турниры проводить, давайте сразу финал Канада - США.
Ответ Joseph William Frazier
На таком турнире 1 матч выдать можно, даже против СА, никогда не говори никогда. Зачем тогда турниры проводить, давайте сразу финал Канада - США.
Так поэтому НХЛ в этом и не участвовала 12 лет))) потому что смысла 0
Просто упросили силиньно в Италию приехать.
Ответ Joseph William Frazier
На таком турнире 1 матч выдать можно, даже против СА, никогда не говори никогда. Зачем тогда турниры проводить, давайте сразу финал Канада - США.
В своё время сборная СССР 9 ЧМ подряд взяла. По сути реально можно было сразу ей золотые медали вешать.
У Канады, США, Словакии команды хороши, финны и шведы, как всегда мутные, у чехов очень средняя команда. Но трудно было бы со всеми.
Ответ Melnikov1968
У Канады, США, Словакии команды хороши, финны и шведы, как всегда мутные, у чехов очень средняя команда. Но трудно было бы со всеми.
По статистике наших игроков это железная бронза. Возможно серебро. Особенно в длинном турнире. На коротком да и словаки могут в полуфинал выйти. Но на длинной дистанции они исякнут
Ответ Алексей Земсков
По статистике наших игроков это железная бронза. Возможно серебро. Особенно в длинном турнире. На коротком да и словаки могут в полуфинал выйти. Но на длинной дистанции они исякнут
Так ОИ как раз короткий турнир. Максимум 7 игр.
Да мы бы и не доходя до полуфинала победили! Все нас боятся. Мы бы! Их бы!
У словаков, Чехов намного слабее прибедняется плющев. Спокойно медаль бы была. До финала реально
Это точно! Не ну с Молодежной ещё шансы были бы.
Помню Бэбкок перед Сочи говорил, что взял бы при возможности 5 дефов и 17 нападов, из них было бы центро ну 10-12 точно.
Плющев не всегда матчи в хоккее выигрываются центральными напами -можно и всё нападение в команде собрать из них и толку не будет -не получается сыгранности и понимания игры между ними ! Порой ,а то и часто матчи выигрываются благодаря отличной игры вратарей !
Всё верно, у нас есть один центр около топ уровня - Малкин, которому уже около 40. И первое звено он не потянет. Защита в целом у нас не плохая, нет конечно кого-то уровня Хедмана или Хейскенина, но по совокупности у нас защита выглядит глубже чем у финнов и шведов (уступаем только сборным СА), вингеры у нас крутые есть, но кого то из них придется пихать в центр. В целом да, это команда была бы претендентом на 3 место и только в случае удачной сетки на 2 или 1 место и удачном отдельно взятом матче против любой сборной СА.
Это ещё Бушара не взяли, от его броска Плющев бы вообще отчаялся. Или хотя б Чикрана.
Ответ ghamdial
Это ещё Бушара не взяли, от его броска Плющев бы вообще отчаялся. Или хотя б Чикрана.
Бушар в обороне привозила. С ним, может быть, в обороне в каждом матче, как вчера играли бы.
Ответ Vinnipukh Vinni
Бушар в обороне привозила. С ним, может быть, в обороне в каждом матче, как вчера играли бы.
Не спорю, но по броску он лучше любого защитника из текущего состава, даже Макара.
