Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нынешняя национальная команда не попала бы в финал на Олимпиаде-2026.
– У Канады играют Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Селебрини, Райнхарт. Это самая сильная атака на Олимпиаде?
– Эта сборная выделяется не только нападающими, ведь у них еще и великолепные защитники. Я давно не видел игру защитников на таком высоком уровне. Они чувствуют себя как нападающие, позволяя очень многое на синей линии соперника. У своих ворот они шикарно владеют шайбой, великолепно катаются.
Я давно не видел, чтобы наши игроки забивали броском. Они постоянно щелкают по воротам, а канадцы делают хлесткие броски, которыми раньше отличались наши сборники, например, Александр Гусев.
У Канады команда очень хорошо сбалансирована. Если тренер позволяет себе держать четырех центральных нападающих в одном звене, то это дорогого стоит, потому что у нас и полтора центрального нападающего на сборную не хватит. Не знаю, как будет дальше, но, думаю, Канада своего не упустит на Олимпиаде.
– Сборная России проиграла бы этой Канаде?
– Думаю, мы бы до финала не дошли.
– А до полуфинала?
– Смотря, на кого бы попали. У скандинавов очень мощные команды, у словаков, у чехов, у финнов. Катание – основной конек любой сборной. Если ты владеешь коньками, то все равно обыграешь команду, – сказал Плющев.
