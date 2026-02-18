  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гудас о том, как играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ: «Надо будет сказать Куперу, чтобы не выпускал его на лед»
10

Гудас о том, как играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ: «Надо будет сказать Куперу, чтобы не выпускал его на лед»

Радко Гудас о том, как играть против Макдэвида: скажу Куперу, чтоб он не выходил.

Защитник сборной Чехии Радко Гудас высказался о том, как противостоять форварду сборной Канады Коннору Макдэвиду в матче 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

29-летний канадец набрал 9 (2+7) очков в 3 матчах олимпийского турнира. В первом матче против Чехии (5:0) нападающий сделал ассистентский хет-трик. 

«Надо будет сказать Купу (Джону Куперу, главному тренеру канадцев – Спортс), чтобы не выпускал его на лед (с улыбкой). 

Нужно просто стараться как можно больше находиться в центре площадки и не давать ему набрать скорость. Постараться перекрыть центр… Это будет очень сложно», – сказал Гудас, выступающий в НХЛ за «Анахайм».

Отметим, что ранее Гудас играл за «Тампу» под руководством Купера. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Марка Мастерса
logoТампа-Бэй
logoРадко Гудас
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoДжон Купер
logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ
logoАнахайм
logoКоннор Макдэвид
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если что, Гудасу бы обратить внимание, сколько раз МакДи входил с шайбой в зону, это очень нечасто происходит на этой Олимпиаде, в отличии от регулярки, он намного чаще уже в зоне возит. Не дают партнёры показать лучшие стороны, сами тоже хотят выделиться. Прям в глазах начало игры с Чехией, когда Бигмак катит через центр сам на автомате, и в последний момент вспоминает, что сзади Коннор накатывает.
Или сделать так, чтобы Мак перепутал свои ворота с вашими, тогда будет шанс. Он забьет 2, но второй Мак и Сид забьют все равно больше )
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
10 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
22 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
37 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
50 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Плющев о возможном конце карьеры Ягра: «Яромир – величайшее явление в хоккее. Не думаю, что у нас кто‑нибудь сможет играть на его уровне до 50 лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем