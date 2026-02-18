Гудас о том, как играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ: «Надо будет сказать Куперу, чтобы не выпускал его на лед»

Радко Гудас о том, как играть против Макдэвида: скажу Куперу, чтоб он не выходил.

Защитник сборной Чехии Радко Гудас высказался о том, как противостоять форварду сборной Канады Коннору Макдэвиду в матче 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.

29-летний канадец набрал 9 (2+7) очков в 3 матчах олимпийского турнира. В первом матче против Чехии (5:0) нападающий сделал ассистентский хет-трик.

«Надо будет сказать Купу (Джону Куперу , главному тренеру канадцев – Спортс), чтобы не выпускал его на лед (с улыбкой).

Нужно просто стараться как можно больше находиться в центре площадки и не давать ему набрать скорость. Постараться перекрыть центр… Это будет очень сложно», – сказал Гудас, выступающий в НХЛ за «Анахайм ».

Отметим, что ранее Гудас играл за «Тампу » под руководством Купера.