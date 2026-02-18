Гудас о том, как играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ: «Надо будет сказать Куперу, чтобы не выпускал его на лед»
Радко Гудас о том, как играть против Макдэвида: скажу Куперу, чтоб он не выходил.
Защитник сборной Чехии Радко Гудас высказался о том, как противостоять форварду сборной Канады Коннору Макдэвиду в матче 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.
29-летний канадец набрал 9 (2+7) очков в 3 матчах олимпийского турнира. В первом матче против Чехии (5:0) нападающий сделал ассистентский хет-трик.
«Надо будет сказать Купу (Джону Куперу, главному тренеру канадцев – Спортс), чтобы не выпускал его на лед (с улыбкой).
Нужно просто стараться как можно больше находиться в центре площадки и не давать ему набрать скорость. Постараться перекрыть центр… Это будет очень сложно», – сказал Гудас, выступающий в НХЛ за «Анахайм».
Отметим, что ранее Гудас играл за «Тампу» под руководством Купера.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Марка Мастерса
Если что, Гудасу бы обратить внимание, сколько раз МакДи входил с шайбой в зону, это очень нечасто происходит на этой Олимпиаде, в отличии от регулярки, он намного чаще уже в зоне возит. Не дают партнёры показать лучшие стороны, сами тоже хотят выделиться. Прям в глазах начало игры с Чехией, когда Бигмак катит через центр сам на автомате, и в последний момент вспоминает, что сзади Коннор накатывает.
Или сделать так, чтобы Мак перепутал свои ворота с вашими, тогда будет шанс. Он забьет 2, но второй Мак и Сид забьют все равно больше )
