Ремпал о матче «Салавата» с «Трактором»: «Хотим обыграть Ливо, а он – нас, я уверен. На льду друзей нет. Должны сделать все, чтобы закрыть его»
Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о предстоящем матче с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Матч с «Трактором» очень важен для нас, с этим соперником всегда получаются хорошие игры. Нам нужно подойти к этой игре в полной боеготовности. Это один самых важных матчей в регулярке, который может повлиять на положение в турнирной таблице.
– Особое отношение на льду будет к Джошу Ливо? Он наверняка захочет забить бывшей команде.
– С одной стороны, приятно видеть знакомые лица в команде соперника. Но, с другой стороны, на льду друзей нет. Мы хотим обыграть его, а он, я уверен, хочет обыграть нас. Ливо – хороший игрок, и мы должны сделать все, чтобы закрыть его.
– Успели уже пообщаться с Ливо?
– Да, вчера мы немного пообщались. Просто узнали, как дела друг у друга, – сказал Ремпал.
В Салавате - Кузнецов, в Тракторе - Ливо.
Всегда приятно наблюдать за игрой данных команд. Гостям удачи ну и верим в команду.
Только Трактор, только победа!