  • Ремпал о матче «Салавата» с «Трактором»: «Хотим обыграть Ливо, а он – нас, я уверен. На льду друзей нет. Должны сделать все, чтобы закрыть его»
8

Ремпал о матче «Салавата» с «Трактором»: «Хотим обыграть Ливо, а он – нас, я уверен. На льду друзей нет. Должны сделать все, чтобы закрыть его»

Шелдон Ремпал о матче «Салавата» с «Трактором»: хотим обыграть Ливо.

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о предстоящем матче с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Матч с «Трактором» очень важен для нас, с этим соперником всегда получаются хорошие игры. Нам нужно подойти к этой игре в полной боеготовности. Это один самых важных матчей в регулярке, который может повлиять на положение в турнирной таблице.

– Особое отношение на льду будет к Джошу Ливо? Он наверняка захочет забить бывшей команде.

– С одной стороны, приятно видеть знакомые лица в команде соперника. Но, с другой стороны, на льду друзей нет. Мы хотим обыграть его, а он, я уверен, хочет обыграть нас. Ливо – хороший игрок, и мы должны сделать все, чтобы закрыть его.

 – Успели уже пообщаться с Ливо?

– Да, вчера мы немного пообщались. Просто узнали, как дела друг у друга, – сказал Ремпал.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
8 комментариев
Верим в юлаевцев, надеюсь Ремпал покажет крутой хоккей сегодня
Предплейоффный Ливо - лёгкая добыча. Он, похоже, уже бросил играть. В этом году, даже, раньше,чем в прошлом. Поэтому, на него не нужно ориентироваться. В Тракторе совсем другие люди делают игру
Шелдон ты круче Ливо! Ему нужны ассистенты, ты можешь и один всё решить.
Тяжёлая будет борьба принципиальных соперников. В каждой команде есть бывшие игроки команды соперника.
В Салавате - Кузнецов, в Тракторе - Ливо.
Всегда приятно наблюдать за игрой данных команд. Гостям удачи ну и верим в команду.
Только Трактор, только победа!
Ответ Сергей Копченко
Тяжёлая будет борьба принципиальных соперников. В каждой команде есть бывшие игроки команды соперника. В Салавате - Кузнецов, в Тракторе - Ливо. Всегда приятно наблюдать за игрой данных команд. Гостям удачи ну и верим в команду. Только Трактор, только победа!
хорошо что Ливо у вас а не вСЮ
Нужна победа Салават Юлаев💚💚💚удачи и без травм 🙏
это большинство у Салавата очень круто 2
