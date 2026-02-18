Ремпал о матче «Салавата» с «Трактором»: «Хотим обыграть Ливо, а он – нас, я уверен. На льду друзей нет. Должны сделать все, чтобы закрыть его»

Шелдон Ремпал о матче «Салавата» с «Трактором»: хотим обыграть Ливо.

Форвард «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал высказался о предстоящем матче с «Трактором » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Матч с «Трактором» очень важен для нас, с этим соперником всегда получаются хорошие игры. Нам нужно подойти к этой игре в полной боеготовности. Это один самых важных матчей в регулярке, который может повлиять на положение в турнирной таблице.

– Особое отношение на льду будет к Джошу Ливо? Он наверняка захочет забить бывшей команде.

– С одной стороны, приятно видеть знакомые лица в команде соперника. Но, с другой стороны, на льду друзей нет. Мы хотим обыграть его, а он, я уверен, хочет обыграть нас. Ливо – хороший игрок, и мы должны сделать все, чтобы закрыть его.

– Успели уже пообщаться с Ливо?

– Да, вчера мы немного пообщались. Просто узнали, как дела друг у друга, – сказал Ремпал.