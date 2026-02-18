  • Спортс
  • Потанин о будущем Овечкина: «Скажу грубовато: возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома он не променяет на погоню за 1000 шайб в регулярках НХЛ»
Владимир Потанин: в 1000 шайб в регулярках НХЛ для Овечкина нет самоцели.

Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

40-летний капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина рассчитан до 30 июня 2026 года.

На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 – с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки – 1016). 

«Я думаю, что в тысяче шайб в регулярных чемпионатах НХЛ для Александра нет самоцели. Я скорее бы ждал, что Овечкин в какой-то момент приедет и все-таки сыграет в КХЛ.

Он начал в московском «Динамо» и, возможно, ему захочется поставить эту точку здесь, дома.

Поэтому скажу немного грубовато: Овечкин возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома не променяет на погоню за тысячей шайб», – сказал Потанин. 

Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Ротенберг, Потанин в хоккейном разделе. Все большие патриоты, все про дом и родину рассуждают.
Ответ 777тч
Ротенберг, Потанин в хоккейном разделе. Все большие патриоты, все про дом и родину рассуждают.
Хотя, вроде, оба при деньгах. Какой им смысл так нелепо играть в "патриотизм"?
Ответ agentkuper
Хотя, вроде, оба при деньгах. Какой им смысл так нелепо играть в "патриотизм"?
А они патриоты. В том смысле, как они это понимают.
Зачем ему вообще КХЛ? 🤷‍♂️ Ездил,ездил на Кадиллаке, а потом пересел в Оку)).
Ответ Геннадий Тёкин
Зачем ему вообще КХЛ? 🤷‍♂️ Ездил,ездил на Кадиллаке, а потом пересел в Оку)).
Об этом рассуждают с точки зрения современного понимания российского "патриотизма". Типа патриот, закончил на Родине. Качать его и в Думу. Но сомнительно, что он, вообще, вернётся в Россию. Дети уже американцы во всех смыслах слова.
Ответ agentkuper
Об этом рассуждают с точки зрения современного понимания российского "патриотизма". Типа патриот, закончил на Родине. Качать его и в Думу. Но сомнительно, что он, вообще, вернётся в Россию. Дети уже американцы во всех смыслах слова.
Понятия патриотизма у всех разные,те кто "гадит" на Родину,тоже мнят себя патриотами.А дети,если он вернется,быстро русским станут. В КХЛ ему не стоит возвращаться в 40 лет,не надо портить карьеру!
Думаю, годик в НХЛ ещё поиграет
Не совсем понятно, в чем грубость последнего абзаца. Просто нужно понимать, что Овечкину заканчивать в КХЛ смысла никакого нет и, конечно, в КХЛ он вернётся максимум на какой то один постановочный матч, как Фетисов в 55 лет. Если же Овечкина чудом затащат в Динамо, то в памяти он останется немощной развалюхой, ползающей по льду. И шесть любимых баночек пива после матча пополнятся ещё шестью перед матчем).
Ответ agentkuper
Не совсем понятно, в чем грубость последнего абзаца. Просто нужно понимать, что Овечкину заканчивать в КХЛ смысла никакого нет и, конечно, в КХЛ он вернётся максимум на какой то один постановочный матч, как Фетисов в 55 лет. Если же Овечкина чудом затащат в Динамо, то в памяти он останется немощной развалюхой, ползающей по льду. И шесть любимых баночек пива после матча пополнятся ещё шестью перед матчем).
Трепач!👎
В 1000 шайб в регулярно уже не верится вообще, в этом сезоне результативность очень сильно упала. В ближайшие год-два не сможет, а на 5 сезонов он уж точно не останется.
Ответ Виктор Краснодар
В 1000 шайб в регулярно уже не верится вообще, в этом сезоне результативность очень сильно упала. В ближайшие год-два не сможет, а на 5 сезонов он уж точно не останется.
В последние лет 5 каждый год читаю о сильном падении результативности Овечкина
Ответ banchik1
В последние лет 5 каждый год читаю о сильном падении результативности Овечкина
да, но в этом году реально упала, и при полном сезоне пока вопрос о 30 шайбах стоит
будет круто, если после отдыха наберёт обороты
Все верно сказано. Конечно не променяет и будет играть в нхл до последнего
Так забавно слушать о будущем Овечкина не от Овечкина 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Что мешает ему сыграть в КХЛ за Динамо на год позже, если здоровье будет позволять.
Не нужен он Динамо) Если только перед открытием сезона прощальный матч ,собрать всех
Интересно, откуда такая уверенность?
