Тейдж Томпсон о встрече США со Швецией в 1/4 ОИ: «Ради таких игр ты и живешь. Мы все играем в хоккей, чтобы участвовать в важных матчах и менять ход событий»
Тейдж Томпсон о матче США и Швеции: ради таких игр ты и живешь.
Форвард сборной США Тейдж Томпсон высказался о предстоящем матче со Швецией в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.
28-летний форвард «Баффало» ни разу в карьере не играл в плей-офф НХЛ. При этом в прошлом году он помог сборной США выиграть чемпионат мира.
«Именно ради таких игр ты и живешь. Ради тех, которые имеют большое значение, ради серьезных испытаний, когда на кону стоит многое.
Я думаю, что именно поэтому мы все играем в хоккей – чтобы участвовать в важных матчах и менять ход событий», – сказал Томпсон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
