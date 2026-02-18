Тейдж Томпсон о встрече США со Швецией в 1/4 ОИ: «Ради таких игр ты и живешь. Мы все играем в хоккей, чтобы участвовать в важных матчах и менять ход событий»

Тейдж Томпсон о матче США и Швеции: ради таких игр ты и живешь.

Форвард сборной США Тейдж Томпсон высказался о предстоящем матче со Швецией в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.

28-летний форвард «Баффало » ни разу в карьере не играл в плей-офф НХЛ . При этом в прошлом году он помог сборной США выиграть чемпионат мира.

«Именно ради таких игр ты и живешь. Ради тех, которые имеют большое значение, ради серьезных испытаний, когда на кону стоит многое.

Я думаю, что именно поэтому мы все играем в хоккей – чтобы участвовать в важных матчах и менять ход событий», – сказал Томпсон.