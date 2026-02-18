  • Спортс
Ротенберг о матче легенд на Кубке патриарха: «Играть на Красной площади – честь и мечта. С божьей помощью у нас замечательная погода. Всем надо больше быть на улице и заниматься спортом»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о Кубке патриарха по хоккею с мячом среди юношей. 

После церемонии открытия турнира на льду ГУМ‑катка на Красной площади в Москве состоялся матч легенд хоккея и хоккея с мячом.

Игра завершилась вничью со счетом 9:9, Ротенберг сделал хет-трик

«Для любого хоккеиста и любого спортсмена честь играть на Красной площади, мечта. Здесь все супер. Погода замечательная, фантастическая.

С божьей помощью и благословением у нас такая погода: солнышко светит, ни одного облачка. И мы играем в хоккей с мячом. Надо больше быть на улице, больше заниматься спортом всем.

Очень тронут тем, что играл с легендами русского хоккея, многократными чемпионами мира. Мечта сбылась!» – заявил Ротенберг. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Куда смотрит синагога? Иудея охмуряют православные ксензы.
Ответ NNM
Куда смотрит синагога? Иудея охмуряют православные ксензы.
Роман уже "шляпу" обратно пришил, синагога всё прошляпила)
Этот что ли хочет приобщиться к православным? Решил по ушам поездить?
Хотел бы видеть его на улице с перевёрнутой шляпой.
Ответ Liwin
Хотел бы видеть его на улице с перевёрнутой шляпой.
лутше с метлой или лапатой
ну если сам бог помог и благословил,ну тогда да конечно.
Да любой может поиграть на этом катке... Роман Ротенберг...ты как все...уймись уже
