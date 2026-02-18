Ротенберг о матче легенд на Кубке патриарха: «Играть на Красной площади – честь и мечта. С божьей помощью у нас замечательная погода. Всем надо больше быть на улице и заниматься спортом»
Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о Кубке патриарха по хоккею с мячом среди юношей.
После церемонии открытия турнира на льду ГУМ‑катка на Красной площади в Москве состоялся матч легенд хоккея и хоккея с мячом.
Игра завершилась вничью со счетом 9:9, Ротенберг сделал хет-трик.
«Для любого хоккеиста и любого спортсмена честь играть на Красной площади, мечта. Здесь все супер. Погода замечательная, фантастическая.
С божьей помощью и благословением у нас такая погода: солнышко светит, ни одного облачка. И мы играем в хоккей с мячом. Надо больше быть на улице, больше заниматься спортом всем.
Очень тронут тем, что играл с легендами русского хоккея, многократными чемпионами мира. Мечта сбылась!» – заявил Ротенберг.