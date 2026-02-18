Вратарь Франции Юнка попросил клюшку у Кросби после матча против Канады: «Он принес ее прямо в нашу раздевалку, это благородный поступок. Теперь надеюсь, что ее не украдут!»

Вратарь сборной Франции Юлиан Юнка получил клюшку в подарок от Сидни Кросби.

Вратарь сборной Франции Юлиан Юнка рассказал о том, что получил клюшку в подарок от капитана сборной Канады Сидни Кросби после встречи команд на хоккейном турнире Олимпиады-2026 (2:10).

28-летний голкипер отыграл в матче два периода и пропустил 6 шайб после 33 бросков, в том числе шестую – от Кросби.

«На рукопожатии я попросил у него клюшку. Сначала было неловко, потому что мы только что играли друг против друга. Но я был полон решимости. И для него это не стало проблемой. Он принес клюшку прямо в нашу раздевалку. Невероятный момент. Это был благородный поступок.

Кросби олицетворяет хоккей в целом. Он демонстрировал стойкость, несмотря на трудности, с которыми столкнулся в карьере. Даже в 38 лет он стремится быть лучшим на льду, показывает пример молодым. Он вдохновляет их. Во Франции Кросби известен не так широко, но люди, следящие за хоккеем, его хорошо знают.

Я не очень хотел рассказывать об этой истории, меня заставили (с улыбкой). Теперь я надеюсь, что клюшка доедет до дома и ее не украдут!» – рассказал Юнка после поражения французов от Германии (1:5) в матче предварительного раунда плей-офф.

Отметим, что в день матча с Канадой (15 февраля), вратарю, выступающему в Словакии за «Дуклу Тренчин », исполнилось 28 лет.

