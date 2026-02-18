Нечас об игре Чехии и Канады в 1/4 финала ОИ после 0:5 в группе: «Мы дали им выиграть первый матч – знали, что не сможем победить их дважды подряд»

Мартин Нечас: дали Канаде выиграть первый матч, два подряд бы взять не смогли.

Форвард сборной Чехии Мартин Нечас поделился ожиданиями от предстоящего матча с Канадой в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Команды уже встречались на групповом этапе, канадцы одержали победу со счетом 5:0. Чехи получили возможность взять реванш, обыграв Данию (3:2) в предварительном раунде плей-офф.

«Мы дали им выиграть первый матч, потому что знали, что не сможем победить их дважды подряд (с улыбкой). Мы должны сыграть умно.

Не можем позволить себе такие штрафы, как в матче с Данией, потому что они явно будут стоить нам победы. Мы выложимся на полную.

Возможно, это самый важный матч в нашей жизни. Мы воодушевлены и готовы воспользоваться шансом», – сказал Нечас, выступающий в НХЛ за «Колорадо ».