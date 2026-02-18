Назаров об Олимпиаде-2026: «Провал Франции с треском, у Тардифа получилось только сесть в лужу. Отстранение России не помогло, а сыграло во вред турниру, снизив уровень»

Андрей Назаров: на ОИ увидели обыденный провал Франции – Тардиф сел в лужу.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил о низком уровне хоккейного турнира Олимпиады-2026, на котором не выступает сборная России.

Заменившая ее команда Франции проиграла все 4 матча на турнире с общей разницей 6:25.

«Матчи КХЛ продолжают вызывать повышенный интерес. Масса заброшенных шайб, яркие комбинации, видно, что скоро плей-офф, поэтому все команды максимально ответственно подходят к играм. Все бьются до конца, никто не хочет уступать.

Отмечу яркий показ и уровень трансляций: интересно наблюдать за встречами и следить за каждым эпизодом. Думаю, что впереди нас ждёт один из самых ярких и непредсказуемых розыгрышей Кубка Гагарина в истории лиги.

В свою очередь на Олимпиаде мы, как и ожидалось, увидели обыденность: например, провал с треском сборной Франции. Как бы не старался наш давний друг [президент ИИХФ] Тардиф , у него получилось только сесть в лужу.

Отстранение сборной России не помогло, а лишь сыграло во вред всему хоккейному турниру и олимпийскому движению, снизив их уровень, качество и интерес.

Я уже сейчас могу назвать вам будущего победителя Олимпиады, здесь нет никакой интриги», – сказал Назаров.

Франция заменила Россию и стала худшей командой Олимпиады