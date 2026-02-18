  • Спортс
  • Назаров об Олимпиаде-2026: «Провал Франции с треском, у Тардифа получилось только сесть в лужу. Отстранение России не помогло, а сыграло во вред турниру, снизив уровень»
10

Назаров об Олимпиаде-2026: «Провал Франции с треском, у Тардифа получилось только сесть в лужу. Отстранение России не помогло, а сыграло во вред турниру, снизив уровень»

Андрей Назаров: на ОИ увидели обыденный провал Франции – Тардиф сел в лужу.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил о низком уровне хоккейного турнира Олимпиады-2026, на котором не выступает сборная России. 

Заменившая ее команда Франции проиграла все 4 матча на турнире с общей разницей 6:25. 

«Матчи КХЛ продолжают вызывать повышенный интерес. Масса заброшенных шайб, яркие комбинации, видно, что скоро плей-офф, поэтому все команды максимально ответственно подходят к играм. Все бьются до конца, никто не хочет уступать.

Отмечу яркий показ и уровень трансляций: интересно наблюдать за встречами и следить за каждым эпизодом. Думаю, что впереди нас ждёт один из самых ярких и непредсказуемых розыгрышей Кубка Гагарина в истории лиги.

В свою очередь на Олимпиаде мы, как и ожидалось, увидели обыденность: например, провал с треском сборной Франции. Как бы не старался наш давний друг [президент ИИХФ] Тардиф, у него получилось только сесть в лужу.

Отстранение сборной России не помогло, а лишь сыграло во вред всему хоккейному турниру и олимпийскому движению, снизив их уровень, качество и интерес.

Я уже сейчас могу назвать вам будущего победителя Олимпиады, здесь нет никакой интриги», – сказал Назаров.

Франция заменила Россию и стала худшей командой Олимпиады

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я уже сейчас могу назвать вам будущего победителя Олимпиады, здесь нет никакой интриги
________________
Очевидно, что это сборная Германии, нашей сборной нет и им теперь никто не помешает в финале :)
Будущего победителя можно было бы назвать сразу, даже, если бы участвовала сборная России). Ванкувер и Сочи ничему не научили этих шапкозакидателей. Не сказал про путь и сплочение. Это минус. Как теперь быть? Путь и сплочение сняты с повестки дня?
У Тардифа был выбор?
Никто и не ожидал от Франции побед, так что это не "провал"...
Давайте не путать хоккей с мячом и хоккей с шайбой. С мячом да, практически всегда берём золото, с шайбой ...
Ответ klimkamnev
Давайте не путать хоккей с мячом и хоккей с шайбой. С мячом да, практически всегда берём золото, с шайбой ...
дело же не в золоте. вот есть в футболе сборная Голландии. она исторически не так много то чего выиграла, Кубок Европы по моему в 1988 году ну и все, наверное, футбольные лучше знают. но, если ее нет на крупному турнире, его уровень конечно достаточно высокий, и вполне возможно победили те же, что и в случае если бы голландцы играли. но понятно, что с ним то лучше. а сборная России способна без проблем обыграть половину команд принимавших участие в Олимпиаде - вот всех точно кто уже выбыл и половину тех, может даже 3 из 4, кто вылетит сегодня. тут на золото претендуют вообще 2-3 команды, так что по этой логике, уровень турнира без остальных девяти бы тоже никак не изменился бы. помимо уровня еще есть и соревновательность. И если у вас есть Швейцария и Германия, то Россия только добавит турниру, а не наоборот. а без - нет.
--------- ну и в конце концов, это даже не Назаров то говорит, сами игроки - канадцы, шведы, американцы. какие то тут еще вопросы то остаются? зачем продолжать оправдывать этих бюрократов?
Ребята пришедшие на смену Кросби и Ко так же не умеют топ-турниры проигрывать? Если даже умеют, положение сил особо не изменится. В отдельно взятой игре ни то, что Великий Сид, даже ЗЗМ могут уступить. Это предусмотрено
Франция и не должна была удивить и вылетела быстро, как и ожидалось. Французы просто заменили санкционищиков на турнире.
А как неучастие России навредило Канаде, США, Швеции, Словакии? Одним конкурентом меньше. Сам же выше говорил, что хоккей высокого уровня, показ хороший. Конечно, с Россией было бы много лучше, все-таки Франция и хоккей, это как Монголия и футбол.
Провал Назарова с треской, получилось только сесть в лужу.
Материалы по теме
Франция проиграла все 4 матча с общим счетом 6:25 и вылетела с Олимпиады. Команда заменила Россию на турнире
17 февраля, 13:45
Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»
16 февраля, 11:29
Ковальчук о политике в спорте: «Силовые столкновения стран происходят постоянно, не только между Россией и Украиной. Будь МОК последовательным, многие страны не были бы на Олимпиаде»
15 февраля, 07:15
Бельмар о Франции на Олимпиаде-2026: «Нам здесь не место. Если соперники скажут: «Они отстой, но пахали как звери» – значит, мы, как французы, показали характер»
14 февраля, 20:38
Крикунов о недопуске России на ОИ: «Тардиф – дурак. Наши даже на фоне Канады не затерялись бы. Как можно оставить турнир без России?»
13 февраля, 14:57
Рекомендуем