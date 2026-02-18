Назаров об Олимпиаде-2026: «Провал Франции с треском, у Тардифа получилось только сесть в лужу. Отстранение России не помогло, а сыграло во вред турниру, снизив уровень»
Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил о низком уровне хоккейного турнира Олимпиады-2026, на котором не выступает сборная России.
Заменившая ее команда Франции проиграла все 4 матча на турнире с общей разницей 6:25.
«Матчи КХЛ продолжают вызывать повышенный интерес. Масса заброшенных шайб, яркие комбинации, видно, что скоро плей-офф, поэтому все команды максимально ответственно подходят к играм. Все бьются до конца, никто не хочет уступать.
Отмечу яркий показ и уровень трансляций: интересно наблюдать за встречами и следить за каждым эпизодом. Думаю, что впереди нас ждёт один из самых ярких и непредсказуемых розыгрышей Кубка Гагарина в истории лиги.
В свою очередь на Олимпиаде мы, как и ожидалось, увидели обыденность: например, провал с треском сборной Франции. Как бы не старался наш давний друг [президент ИИХФ] Тардиф, у него получилось только сесть в лужу.
Отстранение сборной России не помогло, а лишь сыграло во вред всему хоккейному турниру и олимпийскому движению, снизив их уровень, качество и интерес.
Я уже сейчас могу назвать вам будущего победителя Олимпиады, здесь нет никакой интриги», – сказал Назаров.
Очевидно, что это сборная Германии, нашей сборной нет и им теперь никто не помешает в финале :)
--------- ну и в конце концов, это даже не Назаров то говорит, сами игроки - канадцы, шведы, американцы. какие то тут еще вопросы то остаются? зачем продолжать оправдывать этих бюрократов?