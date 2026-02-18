  • Спортс
  Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»
Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает стиль общения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с журналистами проявлением защитной реакции.

– Некоторые специалисты говорят, что в некоторой эйфории находится главный тренер «Магнитки» Андрей Разин. Это так?

– Сомневаюсь. Думаю, что многих вводит в заблуждение его поведение на пресс-конференциях. Я – сторонник интеллигентного общения, но Разин выбрал другой стиль. На мой взгляд, это защитная реакция тренера – на то давление, которое всегда оказывается на тренеров.

При этом «Металлург» – выстроенная и управляемая команда, с продуманным подбором игроков и длинной скамейкой, в том числе за счет молодежи из клубной системы. Здесь очевидная заслуга как менеджеров, так и главного тренера. Не случайно «Магнитка» дала ему контракт еще на два года.

Думаю, что эмоционально Разина немного раскачала история Евгения Кузнецова.

– Как?

– Кузнецов хорошо подходил «Металлургу» по стилю, но что-то не срослось. Практически на каждой пресс-конференции это проявлялось.

Переход в «Салават Юлаев» стал очень полезным для хоккеиста, он вздохнул. А на его бывшем тренере, наоборот, остался эмоциональный груз, – сказал Пашков. 

Разин о судействе с «Барысом»: «Дайте мне 300 тысяч рублей, можно в тенге, и я вам все скажу. Будь я на трибуне, тоже бы свистел. Но и болельщики «Металлурга» были недовольны»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
3 комментария
Разин в хоккее и Карпин в футболе это просто воспитание и образование, которыми они обладают. Не нужно строить сложные психологические теории, оправдывающие быдлячество).
Ответ agentkuper
Разин в хоккее и Карпин в футболе это просто воспитание и образование, которыми они обладают. Не нужно строить сложные психологические теории, оправдывающие быдлячество).
Отличные тренеры ,один в футболе, другой в хоккее, и плевать как они с журналюгами общаются .И не вам судить о их образовании и воспитании .
какая бедняжка, давайте все вместе пожалеем его, а то изверг Кузнецов ему жизнь подпортил так, что до сих пор не отпускает, можно даже денюжкой скинуться, ну чтобы ему страдать было легче и на прессухах попроще быть😂😂😂😂
