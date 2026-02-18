Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»

Александр Пашков: стиль общения Разина – защитная реакция на давление.

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает стиль общения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с журналистами проявлением защитной реакции.

– Некоторые специалисты говорят, что в некоторой эйфории находится главный тренер «Магнитки» Андрей Разин. Это так?

– Сомневаюсь. Думаю, что многих вводит в заблуждение его поведение на пресс-конференциях. Я – сторонник интеллигентного общения, но Разин выбрал другой стиль. На мой взгляд, это защитная реакция тренера – на то давление, которое всегда оказывается на тренеров.

При этом «Металлург» – выстроенная и управляемая команда, с продуманным подбором игроков и длинной скамейкой, в том числе за счет молодежи из клубной системы. Здесь очевидная заслуга как менеджеров, так и главного тренера. Не случайно «Магнитка» дала ему контракт еще на два года.

Думаю, что эмоционально Разина немного раскачала история Евгения Кузнецова .

– Как?

– Кузнецов хорошо подходил «Металлургу» по стилю, но что-то не срослось. Практически на каждой пресс-конференции это проявлялось.

Переход в «Салават Юлаев » стал очень полезным для хоккеиста, он вздохнул. А на его бывшем тренере, наоборот, остался эмоциональный груз, – сказал Пашков.

