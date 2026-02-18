  • Спортс
  • Ротенберг о Криноне: «Французы его дисквалифицировали не за драку с Уилсоном, а за то, что он провоцировал своих же болельщиков. Всегда нужно вести себя достойно, по-мужски»
7

Ротенберг о Криноне: «Французы его дисквалифицировали не за драку с Уилсоном, а за то, что он провоцировал своих же болельщиков. Всегда нужно вести себя достойно, по-мужски»

Роман Ротенберг об отстранении Кринона: нужно вести себя достойно, по-мужски.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о дисквалификации защитника сборной Франции Пьерра Кринона после его драки с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном. 

Такое решение приняла Федерация хоккея Франции после беседы с игроком: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта».

«Не могу комментировать решения Федерации хоккея Франции. Я следил за этим эпизодом, смотрел, за что они его дисквалифицировали.

На самом деле они его дисквалифицировали не за драку, а за то, что он каким-то образом после нее провоцировал своих же болельщиков.

Мы не можем знать всех деталей, что там произошло. Но, конечно, всегда нужно вести себя достойно, по-мужски», – сказал Ротенберг. 

Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове

Франция заменила Россию и стала худшей командой Олимпиады

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Всегда нужно вести себя достойно, по-мужски"

И бить клюшкой по голове соперника, да, Ромка?
Не могу комментировать решения Федерации хоккея Франции...Но каким-то образом,прокомментирую...
«Я полагает Я и не-Я» — одно из трёх основоположений наукоучения Иогана Готлиба Фихте.
Также не нужно орать матом про кровь, чтобы даже в телевизоре было слышно, не швырять бутылки с водой на лёд, не оскорблять, опять же матом, игроков соперника и т.д. Много чего ещё нельзя, будучи главным тренером СКА... Или всё же можно? Но не всем? Или не только всем?🙄
Нет ни одной темы, в которую бы йозе не вставил свое никому не интересное мнение.
Его можно называть Рома Чопик
Ответ Джордж Махачкалайкл
Не оскорбляйте, пожалуйста......
Чопик)))
Потеряв работу тренера, Ротенберг стал хоккейным священником).
Роман Борисович а вам откуда это знать, как себя вести по мужски?))))
