Яшкин о 5:2 с «Авангардом»: «Ак Барс» реализовал свои моменты, их было немного. Омск часто бросает, создает хаос перед воротами. Нам нужно над этим работать, развивать»

Дмитрий Яшкин: «Авангард» создает хаос перед воротами, «Ак Барсу» надо развивать.

Нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин высказался о победе над «Авангардом » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

32-летний форвард казанцев набрал 3 (1+2) очка, забив впервые за 11 игр.

– Ровная игра, такая же была у нас с «Авангардом» в Казани. Все ближе плей-офф – сегодня был хороший урок для нас, хорошая проверка.

– Вы набрали три очка за матч, играли в родном городе – что больше порадовало?

– Все порадовало. Хорошая игра, я хорошо себя чувствовал уже в прошлых матчах. Я рад за сегодняшнюю игру.

– Перед плей-офф вам важно почувствовать вкус набранных очков?

– Для каждого игрока это важно, будем работать дальше.

– С чем связываете сегодняшний голевой урожай в игре с «Авангардом», нашли ключи от ворот команды?

– Нет, мы реализовали свои моменты. Их было немного, 23 броска в створ за игру, создали моменты – забили.

– Насколько схожи модели игры двух команд? Обе часто грузили шайбы на пятак.

– Хотелось бы, чтобы мы делали это ещё чаще. «Авангард» часто бросает, создает хаос перед воротами. Нам нужно над этим работать, развивать.

– Во втором периоде Майкл Маклауд задел Тимура Билялова и произошел выплеск эмоций. Расскажите об этом.

– Обычный игровой момент, мы не даем своих ребят в обиду, старались заступиться друг за друга, – сказал Яшкин.