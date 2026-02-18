Веренски о возможном приезде Трампа на финал ОИ, если там будут США: «Стараюсь отделять политику от спорта. Если он поддержит нас, будет здорово. Если нет – ничего страшного»
Зак Веренски о возможном визите Трампа на ОИ: отделяю политику от спорта.
Защитник сборной США Зак Веренски ответил на вопрос о том, хотел бы он увидеть на трибунах президента страны Дональда Трампа, если команда выйдет в финал Олимпиады-2026.
«Сложно сказать. Олимпийские игры – это очень здорово, и я стараюсь отделять политику от спорта.
Какая бы у нас ни была поддержка в США, я всегда с удовольствием выступаю на льду в национальных цветах. Если он нас поддержит, это будет здорово, а если нет, то ничего страшного», – сказал Веренски, выступающий в НХЛ за «Коламбус».
Ранее о возможном визите Трампа в Милан в случае попадания американцев в финал олимпийского хоккейного турнира сообщило издание Corriere della Sera.
В 1/4 финала сборной США сегодня предстоит сыграть против Швеции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
