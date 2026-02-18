Роман Ротенберг о словах Ирбе: «Каждый в этой жизни делает свой выбор. Мы наших детей воспитываем на примерах тех, кто и не подумал бы никогда сдать свои советские медали»

Ротенберг о словах Ирбе: каждый делает свой выбор, мы чтим традиции хоккея СССР.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на заявление Артура Ирбе о том, что он готов вернуть выигранные со сборной СССР медали.

Напомним, в мае 2025 года бывший вратарь сборных СССР и Латвии сказал : «Россия даже не близка к допуску на ЧМ или Олимпиаду. Это невозможно, надеюсь, многие думают так же. Мы живем в XXI веке, а не в Средневековье».

Ему ответил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов: «Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий».

После этого Ирбе заявил : «Отдам, если вспомню, где они. Не ношу их с гордостью».

«Это на совести каждого человека. Не хотел бы что‑то отвечать конкретно Ирбе. Это не мой вопрос. Но каждый в этой жизни делает свой выбор сам. Мы вот сделали, потому что чтим и уважаем традиции советского хоккея.

У нас даже есть образовательная программа «Связь поколений», по которой мы учим наших детей истории нашего спорта. Мы ценим наших великих легенд: так, я сегодня встречался с Александром Сергеевичем Якушевым. Великий форвард из Суперсерии‑1972 дал напутствие нашим детям, раздал фотокарточки.

Важно помнить наших героев. Мы наших детей воспитываем на лучших примерах тех, кто и не подумал бы никогда сдать свои советские медали», – сказал Ротенберг.