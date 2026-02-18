  • Спортс
  • Роман Ротенберг о словах Ирбе: «Каждый в этой жизни делает свой выбор. Мы наших детей воспитываем на примерах тех, кто и не подумал бы никогда сдать свои советские медали»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на заявление Артура Ирбе о том, что он готов вернуть выигранные со сборной СССР медали. 

Напомним, в мае 2025 года бывший вратарь сборных СССР и Латвии сказал: «Россия даже не близка к допуску на ЧМ или Олимпиаду. Это невозможно, надеюсь, многие думают так же. Мы живем в XXI веке, а не в Средневековье».

Ему ответил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов: «Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий».

После этого Ирбе заявил: «Отдам, если вспомню, где они. Не ношу их с гордостью». 

«Это на совести каждого человека. Не хотел бы что‑то отвечать конкретно Ирбе. Это не мой вопрос. Но каждый в этой жизни делает свой выбор сам. Мы вот сделали, потому что чтим и уважаем традиции советского хоккея.

У нас даже есть образовательная программа «Связь поколений», по которой мы учим наших детей истории нашего спорта. Мы ценим наших великих легенд: так, я сегодня встречался с Александром Сергеевичем Якушевым. Великий форвард из Суперсерии‑1972 дал напутствие нашим детям, раздал фотокарточки.

Важно помнить наших героев. Мы наших детей воспитываем на лучших примерах тех, кто и не подумал бы никогда сдать свои советские медали», – сказал Ротенберг. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
24 комментария
Виктор Шувалов рассказывал, что почти все сборники-1956, дожившие до девяностых, продали золотые медали – жить стало не на что.
Виктор Шувалов рассказывал, что почти все сборники-1956, дожившие до девяностых, продали золотые медали – жить стало не на что.
Даже если брать хоккейную сборную, то продали единицы.
К тому же их периодически продают и зарубежные спортсмены.
Но то, что 90-е - позорнейшая страница в нашей истории, не лучше войны - это точно.
О советском прошлом говорит человек с британо-финским гражданством. До кучи ещё и сб.России возглавляет. Мир сошёл с ума.
О советском прошлом говорит человек с британо-финским гражданством. До кучи ещё и сб.России возглавляет. Мир сошёл с ума.
не весь мир)
не весь мир)
Да нет, дяденька, как раз таки весь) и это очень печально
Хм, то есть если бы Якушев не играл в суперсерии, то не был бы великим? Или великим был только в суперсерии?
Хм, то есть если бы Якушев не играл в суперсерии, то не был бы великим? Или великим был только в суперсерии?
раз суперсерию проиграли, значит Якушев не великий
А Фетисов не хочет свои перстни вернуть в НХЛ? Если он согласен, что мы в средневековье уходим?🤔
То есть, вы воспитываете детей на том, что краденое возвращать нельзя.
Аншлагович, ты бы ежемесячные выплаты таким людям лучше увеличил, что олимпийские, что клубные, дабы эти ветераны советские медали на барахолку потом не понесли, как было в 90-х.
Вот только лет чере 50, когда власть (а может и страна) кардинально поменяется, боюсь, дети Ротенберга будут делать вид, что не знакомы как сегодня потомки Горбачева или Ельцина...
Надо отдать должное Ротенбергу, когда речь заходит о политических батлах между бывшими спортсменами, тренерами и т.п., он выражается очень корректно, в отличие от Фетисова, Кожевникова, Плющева и др.
Сдаст медали Ирбе и останется у него как у настоящего латыша хрен да душа
Важно "помнить героев". И желательно не вспоминать о том, что советские спортсмены жили в нищете, как и весь народ, и в 90-е многие продавали эти медали - не от хорошей жизни. Зато мы делаем из них плакаты для пропаганды.
