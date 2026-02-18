Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ

Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой.

40-летний россиянин принял участие в необязательной тренировке, состоявшейся во вторник в ледовом комплексе MedStar Capitals Iceplex.

«Кэпиталс» впервые провели занятие на льду после начала олимпийской паузы на льду. Овечкин вернулся из Дубая, где провел часть перерыва, отдыхая вместе с семьей.

Также в тренировке приняли участие вратарь Чарли Линдгрен и форвард Коннор Макмайкл , которые были отправлены в список травмированных в начале февраля. Защитник Джон Карлсон , получивший травму в последнем матче перед паузой (против «Нэшвилла») также был на льду.

Кроме трех игроков, сейчас выступающих на Олимпиаде (это вратарь Логан Томпсон, защитник Мартин Фегервары и форвард Том Уилсон), на тренировке отсутствовали только три хоккеиста основного состава – защитник Джейкоб Чикран, форварды Джастин Сурдиф и Сонни Милано.

В среду «Вашингтон» проведет первую полноценную тренировку. Первый матч команды после перерыва состоится 25 февраля, соперником будет «Филадельфия».

Овечкину в Дубае преподнесли десерт с надписью «На пути к 1000 голам». У Александра 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, в регулярках – 919