  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков о старте Кузнецова в «Салавате»: «Не такой уж яркий, скорее неплохой. Но Евгений был мощно разрекламирован, мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока этого нет»
6

Пашков о старте Кузнецова в «Салавате»: «Не такой уж яркий, скорее неплохой. Но Евгений был мощно разрекламирован, мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока этого нет»

Александр Пашков: ждем от Кузнецова доминирования в КХЛ, пока его нет.

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об игре форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова

После перехода в уфимский клуб 33-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в 9 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+5». 

– Вас удивил яркий старт Кузнецова в «Салавате»?

– Не сказал бы, что его старт такой уж яркий – скорее неплохой.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов – специалист интересный, гибкий, нашел для Кузнецова определенную роль.

Но когда Евгений возвращался из НХЛ, он был очень мощно разрекламирован – и все мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока никакого доминирования нет. И будет ли – не знаю, – сказал Пашков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАлександр Пашков
logoЕвгений Кузнецов
logoНХЛ
logoВиктор Козлов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не надо ждать от него доминирования, Кузнецов, игрок который может в один момент сделать игру, ему не надо постоянно быть заметным.
«Птичку нашу попрошу не обижать!» (кот Матроскин)
Доминирует Ремпал, у Кузнецова чуть другая роль
Слишком много шума вокруг и нехоккейных вещей. Сплошные медиа. На льду ещё ничего не доказал, по сути
Как говаривал классик: ваши ожидания это ваши проблемы.
И не надоело обсуждать Кузнецова всем кому не лень? Салават Ю он вполне устраивает, просто посмотрим на что он способен.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карандин о Кузнецове: «Разин – интересный тренер, но в истории с Евгением растерялся. Лишился уверенности или начал ревновать к чужой славе. Козлову – большой плюс»
15 февраля, 05:30
Кузнецов о новом контракте: «Разговоров еще не было – люди смотрят, как все работает. Я выгляжу сказочным персонажем для многих, а когда узнают изнутри, мнение меняется»
14 февраля, 09:45
«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1
13 февраля, 16:54
Генменеджер «Салавата» об истории Кузнецова с кокаином: «Мы все из того времени, когда подобные вещи были распространены. Мы не говорили на эту тему, Козлов взял ответственность на себя»
1 февраля, 14:47
Ремпал о Кузнецове в «Салавате»: «Все помнят, как ярко он выглядел в НХЛ, это отличное усиление. Он много общается с молодежью, передает опыт, это тоже важно»
29 января, 14:52
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
8 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
19 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
34 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
47 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Плющев о возможном конце карьеры Ягра: «Яромир – величайшее явление в хоккее. Не думаю, что у нас кто‑нибудь сможет играть на его уровне до 50 лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем