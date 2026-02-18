Пашков о старте Кузнецова в «Салавате»: «Не такой уж яркий, скорее неплохой. Но Евгений был мощно разрекламирован, мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока этого нет»

Александр Пашков: ждем от Кузнецова доминирования в КХЛ, пока его нет.

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об игре форварда «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова .

После перехода в уфимский клуб 33-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в 9 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+5».

– Вас удивил яркий старт Кузнецова в «Салавате»?

– Не сказал бы, что его старт такой уж яркий – скорее неплохой.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов – специалист интересный, гибкий, нашел для Кузнецова определенную роль.

Но когда Евгений возвращался из НХЛ , он был очень мощно разрекламирован – и все мы ждем от него доминирования в КХЛ . Пока никакого доминирования нет. И будет ли – не знаю, – сказал Пашков.