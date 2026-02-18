Пашков о старте Кузнецова в «Салавате»: «Не такой уж яркий, скорее неплохой. Но Евгений был мощно разрекламирован, мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока этого нет»
Александр Пашков: ждем от Кузнецова доминирования в КХЛ, пока его нет.
Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об игре форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.
После перехода в уфимский клуб 33-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в 9 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+5».
– Вас удивил яркий старт Кузнецова в «Салавате»?
– Не сказал бы, что его старт такой уж яркий – скорее неплохой.
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов – специалист интересный, гибкий, нашел для Кузнецова определенную роль.
Но когда Евгений возвращался из НХЛ, он был очень мощно разрекламирован – и все мы ждем от него доминирования в КХЛ. Пока никакого доминирования нет. И будет ли – не знаю, – сказал Пашков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не надо ждать от него доминирования, Кузнецов, игрок который может в один момент сделать игру, ему не надо постоянно быть заметным.
«Птичку нашу попрошу не обижать!» (кот Матроскин)
Доминирует Ремпал, у Кузнецова чуть другая роль
Слишком много шума вокруг и нехоккейных вещей. Сплошные медиа. На льду ещё ничего не доказал, по сути
Как говаривал классик: ваши ожидания это ваши проблемы.
И не надоело обсуждать Кузнецова всем кому не лень? Салават Ю он вполне устраивает, просто посмотрим на что он способен.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем