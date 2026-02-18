Гиргенсонс о вылете Латвии с ОИ после 1:5 от Швеции: «Я разочарован. В целом мы неплохо держались. Шведы использовали несколько наших ошибок»
Земгус Гиргенсонс о вылете сборной Латвии с ОИ: я разочарован, в целом держались.
Форвард сборной Латвии Земгус Гиргенсонс высказался о вылете команды с хоккейного турнира Олимпиады-2026 после поражения от Швеции (1:5) в предварительном раунде плей-офф.
«Конечно, я разочарован. Вылет никогда не переносится легко. Думаю, в целом мы неплохо держались. Допустили несколько ошибок, которых, наверное, могли бы и не совершать.
Когда играешь против таких команд, понимаешь, что они используют ошибки. Так и произошло. На таком турнире ошибки многое решают», – сказал Гиргенсонс, выступающий в НХЛ за «Тампу».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем