Гиргенсонс о вылете Латвии с ОИ после 1:5 от Швеции: «Я разочарован. В целом мы неплохо держались. Шведы использовали несколько наших ошибок»

Земгус Гиргенсонс о вылете сборной Латвии с ОИ: я разочарован, в целом держались.

Форвард сборной Латвии Земгус Гиргенсонс высказался о вылете команды с хоккейного турнира Олимпиады-2026 после поражения от Швеции (1:5) в предварительном раунде плей-офф.

«Конечно, я разочарован. Вылет никогда не переносится легко. Думаю, в целом мы неплохо держались. Допустили несколько ошибок, которых, наверное, могли бы и не совершать.

Когда играешь против таких команд, понимаешь, что они используют ошибки. Так и произошло. На таком турнире ошибки многое решают», – сказал Гиргенсонс, выступающий в НХЛ за «Тампу ».